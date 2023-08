P. Szrot: prezydent Duda uważa, że Polacy powinni móc odpowiedzieć na najważniejszy pytanie, weźmie udział w referendum jako obywatel

Prezydent Andrzej Duda uważa, że Polacy powinni móc odpowiedzieć na najważniejsze pytanie, weźmie udział w referendum jako zwykły obywatel - powiedział PAP szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot, pytany o przyjętą przez Sejm uchwałę o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego.

Sejm przyjął w czwartek uchwałę o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego na 15 października, czyli w dniu wyborów parlamentarnych. Padną w nim cztery pytania: o wyprzedaż majątku państwowego, o podniesienie wieku emerytalnego, o likwidację bariery na granicy z Białorusią oraz o relokację migrantów.

Pytany przez PAP o tę decyzję Sejmu szef Gabinetu Prezydenta RP powiedział, że prezydent "wspiera demokrację bezpośrednią i uważa, że Polacy powinni mieć szansę odpowiedzieć na najważniejsze pytania". Szrot podkreślił, że prezydent Duda zapowiedział, że odda głos w referendum jako zwykły obywatel. Pytany, czy prezydent będzie zachęcał do wzięcia udziału w referendum Szrot zapewnił, że "prezydenta zawsze będzie się angażował w działania profrekwencyjne".

W referendum 15 października padną cztery pytania. Pierwsze z nich brzmi: "Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?". Drugie: "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?". Trzecie: "Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?". Czwarte: "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?".

Do uchwały dołączono kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum. Zgodnie z nim do 5 września uprawnione podmioty mogą zawiadomić PKW o zamiarze uczestniczenia w kampanii referendalnej w mediach publicznych. Do 27 września ustalona ma zostać kolejność rozpowszechniania audycji referendalnych. Nieodpłatne nadawanie audycji referendalnych uprawnionych podmiotów w mediach publicznych ma trwać od 29 września do 13 października. Tego samego dna zakończy się też kampania referendalna.