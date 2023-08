P.Szrot: prezydentowi zależy na wysokiej frekwencji w wyborach

Prezydentowi Andrzejowi Dudzie zależy, aby jak najwięcej Polaków wzięło udział w wyborach parlamentarnych 15 października - powiedział we wtorek w TVP Info szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot. Zaznaczył, że wysoka frekwencja w wyborach dobrze świadczy o jakości demokracji w danym kraju.

Prezydent Andrzej Duda na 15 października zarządził wybory parlamentarne. "Kierując się treścią otrzymanej właśnie pozytywnej opinii Państwowej Komisji Wyborczej co do proponowanego terminu wyborów do Sejmu i Senatu, podjąłem decyzję o zarządzeniu tych wyborów na dzień 15 października 2023 roku" - poinformował prezydent w mediach społecznościowych.

Jak zaznaczył prezydencki minister, "jest to zupełnie standardowa procedura". Szrot podkreślił, że "prezydentowi chodziło (o to), aby jak najwięcej Polaków wzięło udział w tych wyborach, aby była jak największa frekwencja". Dodał, że "jest szansa, iż w październiku pogoda będzie na tyle dobra, że umożliwi większej liczbie obywateli udział w wyborach".

Zapowiedział, że prezydent Duda w dalszym ciągu będzie apelował do rodaków o udział w wyborach parlamentarnych, ponieważ "wysoka frekwencja w wyborze władz dobrze świadczy o jakości demokracji w każdym kraju".

Polacy w wyborach parlamentarnych wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.