P. Szrot: Sztab KO popełnił błąd, zawyżając oczekiwania wobec udziału Donalda Tuska w debacie

Sztab Koalicji Obywatelskiej popełnił szkolny błąd w kampanii, zawyżając oczekiwania o udziale swojego kandydata, Donalda Tuska, w debacie - stwierdził we wtorek w Radiu Plus szef gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot. Wszyscy spodziewali się jakiegoś pogromu; było jak wszyscy widzieliśmy – dodał.

W poniedziałek w warszawskim studiu ATM odbyła się zorganizowana przez Telewizję Polską debata wyborcza, w której udział wzięli przedstawiciele sześciu komitetów, którzy zarejestrowali się we wszystkich okręgach. PiS reprezentował premier Mateusz Morawiecki, KO - szef PO Donald Tusk, a Nową Lewicę - posłanka Joanna Scheuring-Wielgus, Trzecią Drogę - lider Polski 2050 Szymon Hołownia, Konfederację - poseł Krzysztof Bosaka, a Bezpartyjnych Samorządowców - Krzysztof Maj.

Szef gabinetu prezydenta ocenił, że Donald Tusk wypadł najgorzej na tle wszystkich uczestników wyborczej debaty w TVP. "Najgorszy był, moim zdaniem, Donald Tusk" - podkreślił Szrot.

"Sztab Koalicji Obywatelskiej popełnił szkolny błąd w kampanii, zawyżając oczekiwania o udziale swojego kandydata w debacie. Wszyscy spodziewali się jakiegoś pogromu. Było jak wszyscy widzieliśmy" - stwierdził.

Zdaniem prezydenckiego ministra, sztab KO "przetrenował" swojego kandydata. "To jest ważne, żeby przygotowując lidera do debaty nie przemęczyć go, nie obciążyć ponad miarę. Moim zdaniem ten błąd został popełniony" - powiedział Szrot.

Jako zwycięzcę debaty, szef gabinetu prezydenta wytypował Mateusza Morawieckiego. "Pan premier miał jasny, czytelny przekaz. Właściwie podał wszystko to, co jest w naszym programie wyborczym".