P. Szrot: to, co się wydarzyło na rosyjskim niebie, nie było dla prezydenta Andrzeja Dudy zaskoczeniem

Co by się wczoraj nie wydarzyło na rosyjskim niebie, nie jest to dla nikogo niespodzianką. Dla pana prezydenta to wydarzenie też nie jest zaskoczeniem. Prezydent jest w stałym kontakcie ze służbami, z dowództwem wojskowym i poświęca tej sprawie tyle uwagi, ile potrzeba - podkreślił szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot.

Rosawiacja, czyli rosyjska agencja transportu lotniczego, potwierdziła w środę wieczorem, że na pokładzie samolotu, który rozbił się w obwodzie twerskim na zachodzie Rosji, był szef najemniczej Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn i jego "prawa ręka" Dmitrij Utkin, pseudonim "Wagner".

Szrot, pytany w czwartek w RMF FM o to, czy Prigożyn i Utkin zostali zamordowani przez Władimira Putina, zauważył że "trwa śledztwo".

"Umówmy się, co by się wczoraj nie wydarzyło, to nie jest dla nikogo niespodzianką. Po dwóch miesiącach od czasu, kiedy Prigożyn rzucił wyzwanie Władimirowi Putinowi, ginie on w tajemniczej katastrofie lotniczej. Pojawiło się takie stwierdzenie, że to była kwestia czasu. Ja bym się też pod tym podpisał" - stwierdził Szrot.

Dopytywany czy dowiemy się kiedyś prawdy o tym, co się stało, zapytał: "A dowiemy się kiedyś prawdy o katastrofie smoleńskiej?". "Jakby nie oceniać tego, co się wydarzyło na rosyjskim niebie, Prigożyn i jego współpracownicy nie byli grupą niewinnych aniołków, to byli po prostu zbrodniarze. Jewgienij Prigożyn był pospolitym bandytą, taką ma kartę w życiorysie. Siedział w sowieckim więzieniu nie za niewinność" - podkreślił. "Niech ich pan Bóg sądzi sprawiedliwie, szkoda że ludzkie trybunały nie zdążyły" - dodał.

Na pytanie czy Putin odzyskał twarz w ten sposób, ocenił, że "w oczach Rosjan w dużym stopniu tak". "Niezależnie od tego, jaka była rzeczywista przyczyna tej katastrofy, obecnie rosyjskie władze, które będą ją wyjaśniały, mają dodatkowy pretekst, na przykład ukraińską dywersję, tym się też mogą posłużyć" - powiedział.

"Zakładałbym, że pójdą w wątek ukraiński, to jest bardzo wygodne teraz dla Putina" - stwierdził szef Gabinetu Prezydenta.

Poinformował, że prezydent Andrzej Dud jest "w stałym kontakcie ze służbami, z dowództwem wojskowym i (...) poświęca tej sprawie dokładnie tyle uwagi, ile potrzeba".

"Dla pana prezydenta te wydarzenia też nie są zaskoczeniem. (...) Pan prezydent raczej tutaj interesuje się tym, co dzieje się obecnie w obozach najemników, Wagnerowców na Białorusi. Ale nic nie wskazuje, posługując się jawnymi informacjami, by tam się zaczęła jakaś większa ruchawka" - powiedział.

Zastrzegł jednocześnie, że "sytuacja oczywiście wymaga bacznej obserwacji".

Pytany, czy będziemy dążyć do zamknięcia granic, stwierdził, że jest to pytanie do rządu. "Rząd będzie na pewno konsultował tak poważne decyzje z panem prezydentem. Ale też jest to kwestia porozumienia z naszymi sojuszniczymi krajami sąsiednimi, m.in. z Litwą i Łotwą, które też mają długie granice z Białorusią" - dodał.