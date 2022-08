P.Szrot: w przyszłym tygodniu wizyta prezydenta Dudy w Afryce Zachodniej

5 września prezydent Andrzej Duda rozpocznie wizytę w Afryce Zachodniej; odwiedzi Nigerię, Wybrzeże Kości Słoniowej i Senegal. Tematem rozmów będzie m.in. energetyka, zapewnienie dostaw surowców energetycznych do naszego kraju - powiedział PAP szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot.

"5 września pan prezydent jedzie do krajów Afryki Zachodniej. Ta kraje to: Nigeria - mocarstwo regionalne, Wybrzeże Kości Słoniowej i Senegal, też bardzo ważny kraj, też złoża surowców energetycznych, jak w Nigerii" - przekazał w rozmowie z PAP prezydencki minister.

Jak podkreślił, jednym z tematów poruszonych podczas wizyty będzie bezpieczeństwo energetyczne Polski, zapewnienie dostaw surowców energetycznych do naszego kraju. Rozmowy będą również dotyczyły - jak podkreślił Szrot - grożącego w tamtej części świata kryzysu humanitarnego i żywnościowego, którego przyczyną jest agresja Rosji na Ukrainę.

O planowanej wizycie w krajach afrykańskich prezydent Duda poinformował w poniedziałek rano podczas rozmowy w radiu Zet. Przekazał wówczas, że w najbliższym czasie wybiera się na rozmowy w związku m.in. z przyszłością polskiej energetyki, także i dostaw gazu do Polski.

"Odwiedzę szereg krajów afrykańskich, m.in. także i Senegal. I będziemy właśnie na temat dostaw w przyszłości gazu do Polski rozmawiali, bo tam jest zainteresowanie eksportem gazu do Europy, w tym eksportem gazu do naszego kraju. Już tutaj wstępne rozmowy były w tej sprawie prowadzone. Ja będę tam rozmawiał na ten temat bezpośrednio" - zapowiedział prezydent.