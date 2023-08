P. Szrot: wszystko wskazuje, że komisja ds. wpływów rosyjskich w tej kadencji będzie powołana

Wszystko wskazuje na to, że komisja ds. wpływów rosyjskich jeszcze w tej kadencji Sejmu zostanie powołana, prezydent tego chciałby, bo prezydent wielokrotnie mówił, że Polakom należy się prawda i Polacy tej prawdy oczekują - powiedział w niedzielę w Polsat News szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot.

Według Szrota, który w niedzielę uczestniczył w dyskusji polityków w Polsat News, "wszystko wskazuje na to, że ta komisja (ds. wpływów rosyjskich) jeszcze w tej kadencji (Sejmu) zostanie powołana". "Prezydent tego chciałby, bo prezydent wielokrotnie mówił, że Polakom należy się prawda i Polacy tej prawdy oczekują" - oświadczył minister.

Jak dodał, "należy zrobić wszystko", aby Polaków "do tej prawdy przybliżyć". "Ustawa (o komisji ds. wpływów) obowiązuje i nie ma nic przeciwko temu, aby tę komisję powołać" - zaznaczył szef gabinetu prezydenta.

W piątek szef sejmowej komisji sprawiedliwości Marek Ast (PiS) mówił w studiu PAP, że komisja ds. badania rosyjskich wpływów nie będzie powołana w tej kadencji Sejmu. Dodał, że przygotowana przez prezydenta nowelizacja ustawy, która weszła w życie na początku sierpnia, opóźniła powołanie komisji.

Lider PO Donald Tusk na Twitterze nawiązywał do wypowiedzi Asta. W nagraniu lider PO przypomniał marsz, który 4 czerwca przeszedł ulicami Warszawy. "Pamiętacie, jak ulicami Warszawy przeszło pół miliona ludzi? Jak olbrzym się przebudził? Jednym z powodów, dla których poszliśmy razem, była próba powołania komisji +polowanie na Tuska+ - taką sobie PiS wymyślił" - mówił. "I wiecie co? Przed chwilą się dowiedziałem, że skapitulowali, wycofali się z tego pomysłu, właśnie dzięki wam" - dodał.

W piątek rzecznik PiS Rafał Bochenek podkreślił: Dążymy do tego, aby komisja ds. weryfikacji służb rosyjskich w Polsce powstała. Nikt niczego nie odpuszcza. Elementem bezpieczeństwa Polaków jest transparentność, a komisja ma być jednym z gwarantów.

W niedzielę w Polsat News Radosław Fogiel (PiS) odnosząc się do słów Asta ocenił, że "każdemu może się zdarzyć jakaś przedwczesna wypowiedź". Jak dodał, PiS z utworzenia komisji "absolutnie się nie wycofuje". "Decyzja leży przede wszystkim w rękach marszałka Sejmu. (...) Absolutnie się z tej koncepcji nie wycofujemy, bo ona jest ważna" - dodał Fogiel.

Odmienne zdanie w tej kwestii wyrażali przedstawiciele opozycji. "Nie ma to żadnego znaczenia dlatego, że od początku do końca cały ten projekt został wymyślony tylko i wyłącznie w sprawach wyborczych i ośmieszał cała sprawę. Wpływy rosyjskie oczywiście są w każdym ważnym kraju, ale nikt mądry nie wierzył w to, że w ciągu dwóch miesięcy te wpływy zostaną opisane i wyjaśnione" - mówił wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty (Lewica).

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (KP-PSL) zwrócił uwagę, że "najprawdopodobniej mieliśmy już przedostatnie lub nawet ostatnie posiedzenie prezydium Sejmu". "Na dziś stan wygląda w ten sposób, że 29 sierpnia zbierze się posiedzenie Senatu, które do 30. przedstawią uchwały Sejmowi, który zbierze się po południu po to, aby przyjąć uchwały Senatu i na tym mieliśmy zakończyć posiedzenie Sejmu tej kadencji, tak zostało to przedstawione przez marszałek Sejmu" - poinformował.

Zgorzelski dodał, że "zwoływanie posiedzenia we wrześniu, w ogniu kampanii wyborczej, aby powołać komisję, która - już wiemy - będzie się składała wyłącznie z przedstawicieli PiS, jest kontrproduktywne".

"Ta sprawa jest zamknięta, tej komisji nie będzie" - powiedział Grzegorz Schetyna (KO). Odnosząc się do działań PiS dodał, że "mają bałagan i nie są w stanie zorganizować zakończenia procesu (powołania) komisji równolegle z przygotowanym planem referendum".

Krzysztof Bosak (Konfederacja) ocenił, że sprzeczne wypowiedzi polityków PiS na temat powołania tej komisji "nie są przypadkowe". Jak dodał, "chodzi o narzucanie tematów". "To ma podtrzymać ten nieco zwiędły już temat w kampanii wyborczej po to, żebyśmy rozmawiali o tym, a nie o podatkach, czy np. regulacjach branży budowlanej, czy ochronie zdrowia" - zaznaczył poseł.