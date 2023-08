P. Szrot: zakładam, że choć jeden z prezydenckich ministrów będzie kandydował w wyborach

Wielu moich kolegów ma doświadczenie, wiedzę i cechy charakteru, które uprawniają ich do rzetelnych prac w parlamencie. Zakładam, że choć jeden z prezydenckich ministrów będzie kandydował w wyborach - szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot.

Szrot w poniedziałek w Studiu PAP był pytany o to, czy możliwe jest, że choć jeden z prezydenckich ministrów będzie kandydował w nadchodzących w wyborach parlamentarnych. "Tak mógłbym zakładać, tak w tej chwili zakładam, ale szczegóły są zdecydowanie przedwczesne" - odpowiedział.

"Nie lubię mówić o sobie, a moje nazwisko pada w tych różnych spekulacjach, ale wielu moich kolegów ma takie doświadczenie, wiedzę, cechy charakteru, które by ich uprawniały do rzetelnych prac w polskim parlamencie" - powiedział.

Szef Gabinetu Prezydenta RP zapytany o to, czy Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało mu miejsce na liście stwierdził, że "nic jeszcze wiążącego nie padło, a ja nie będę niczego jeszcze w tej chwili deklarował, to by było zdecydowanie przedwczesne". "Kwestia jeszcze uzgodnień z osobami, które te listy tworzą, wszystko jest otwarte" - dodał.

Szrot podkreślił, że w przypadku kandydowania któregoś z prezydenckich ministrów jest "wiele instrumentów" zapewniających neutralność urzędu, np. urlop.

"Na pewno priorytetem dla nas wszystkich, również wówczas, jeśli ktoś stałby się kandydatem, będzie przede wszystkim służenie panu prezydentowi i jeśli nie będzie to w sprzeczności - prowadzenie własnych działań politycznych, oczywiście na określonych, uczciwych zasadach" - powiedział.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.

Cała rozmowa dostępna jest pod adresami: https://www.pap.pl/aktualnosci/gosc-studia-pap-pawel-szrot oraz https://wideo.pap.pl/