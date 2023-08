P. Wawrzyk: Kołodziejczak podważa podejście Koalicji Obywatelskiej do bezpieczeństwa Polski

Jeżeli Koalicja Obywatelska ma takich koalicjantów, to pojawia się pytanie o to, jaki będzie kierunek ewentualnych rządów tych ludzi; Michał Kołodziejczak na listach KO podważa podejście całej tej formacji do bezpieczeństwa Polski - ocenił w niedzielę w PR24 wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk.

"W czasach walki z komuną mówiliśmy o takich +idiota albo agent+. Sojusz Polski z USA jest podstawą naszego bezpieczeństwa!" - podkreślał w niedzielę na Twitterze premier Morawiecki. Pod wpisem zamieścił wideo, z wypowiedzią lidera Agrounii Michała Kołodziejczaka, który kandyduje z listy KO do Sejmu, jako "jedynka" w Koninie.

W zamieszczonym fragmencie Kołodziejczak podczas jednej z demonstracji sprzed kilku lat, pokazując środkowy palec mówi: "Co jeszcze robi ambasada amerykańska? Kłóci nas z Rosją. Dzisiaj każdy, każdy z nas powinien odważyć się na ten gest i pokazać +fucka+ Amerykanom. Takiego!"

Wawrzyk w niedzielę w Polskim Radiu 24 odnosząc się do tych słów Kołodziejczaka określił je jako skandaliczne, szczególnie ze względu na fakt, że mowa o polityku, który "jest koalicjantem w ramach Koalicji Obywatelskiej, głównej siły polskiej opozycji".

"Jeżeli KO ma też takich koalicjantów to pojawia się pytanie o to, jaki będzie kierunek ewentualnych rządów tych ludzi. Czy wtedy też będą tolerowali pana Kołodziejczaka i przyjmą kierunek antyamerykański i prorosyjski" - pytał wiceszef MSZ.

Polityk PiS ocenił, że w tej chwili bez wsparcia amerykanów nie tylko nie da się obronić Ukrainy, ale także nie da się "powstrzymać agresywnych zamiarów Putina" względem innych krajów, w tym Polski. "Podważanie sojuszu z Amerykanami jest nie tylko nieodpowiedzialne, jest działaniem na szkodę państwa polskiego" - dodał wiceminister.

"Branie na listę i to na pierwsze miejsce osoby, która podważa ten sojusz, podważa też podejście całej tej formacji, całej Koalicji Obywatelskiej do bezpieczeństwa Polski" - podkreślił.