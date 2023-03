P.Wawrzyk o decyzji MTK: bardzo ważny sygnał wysłany do wszystkich rosyjskich zbrodniarzy

Decyzja Międzynarodowego Trybunału Karnego, to bardzo ważny sygnał wysłany do wszystkich rosyjskich zbrodniarzy, że skoro MTK ściga nawet Władimira Putina, tym bardziej będzie ścigał każdego rosyjskiego żołnierza czy każdego innego zbrodniarza rosyjskiego - powiedział PAP wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) wydał w piątek nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina. Sędziowie przychylili się do wniosku prokuratury uznając, że są realne podstawy by sądzić, że Putin jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji. MTK w tej samej decyzji wydał również nakaz aresztowania rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka, Marii Lwowej-Biełowej, oskarżanej o te same zbrodnie.

"Ta decyzja pokazuje, że nikt nie może się czuć się bezpiecznie, że nikt nie ucieknie od odpowiedzialności za zbrodnie popełniane w Ukrainie, nawet przywódca tego państwa (Rosji) będzie pociągnięty do odpowiedzialności" - powiedział Wawrzyk.

Dodał, że jest to nakaz aresztowania, czyli inaczej mówiąc, "jeśli Władimir Putin chciałby pojechać w tej chwili do jakiegoś kraju uznającego jurysdykcję Trybunału, to tam po prostu powinien zostać zatrzymany, bez względu na pełnioną funkcję".

"Na razie sprawa dotyczy porwań i wywożenia dzieci ukraińskich do Rosji - tego dotyczy ten nakaz aresztowania. Natomiast to jest pierwsza tego typu decyzja, mam nadzieję, że nie ostatnia. Trybunał robi, to co do niego należy" - powiedział wiceszef polskiej dyplomacji.

Zdaniem Wawrzyka jest to bardzo ważny sygnał wysłany "do wszystkich rosyjskich zbrodniarzy, że skoro nawet Władimira Putina Trybunał ściga, tym bardziej będzie ścigał każdego rosyjskiego żołnierza czy każdego innego zbrodniarza rosyjskiego".

Wiceszef MSZ zaznaczył, że "śledztwo prowadzone przez Międzynarodowy Trybunał Karny dotyczy wszystkich zbrodni popełnionych przez Rosjan na Ukrainie".