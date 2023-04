P.Wawrzyk: potrzebny jest polsko-ukraiński traktat, który przeniesie nasze relacje na wyższy poziom

Potrzebny jest polsko-ukraiński traktat, który nada naszym relacjom nowy impuls, który przeniesie nasze relacje na wyższy poziom - mówił w czwartek wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk. Dodał, ze podpisanie takiego traktatu będzie wymagało kolejnego spotkania prezydentów Polski i Ukrainy.

Prezydent Wołodymyr Zełenski z małżonką Ołeną Zełenską złożył w środę z oficjalną wizytą w Polsce. Spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim, wziął udział w Polsko-Ukraińskim Forum Gospodarczego. Wieczorem prezydenci Duda i Zełenski wygłosili przemówienia na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie podczas spotkania z Polakami i Ukraińcami przebywającymi w Polsce.

Wiceszef resortu spraw zagranicznych w Programie Pierwszym Polskiego Radia odnosząc się do wizytę prezydenta Zełenskiego ocenił, że "najważniejsze sygnały były to dwa wystąpienia prezydentów". "Było tam bardzo jasno powiedziane, że potrzebne jest utrzymywanie jedności Zachodu, że tylko zjednoczony Zachód może doprowadzić do sytuacji, w której uda się powstrzymać rosyjski imperializm i nie pójdzie on dalej. To co mówił jeden i drugi prezydent to, że pomagamy teraz Ukrainie nie oznacza, że możemy spocząć na laurach. Musimy pomagać do ostatecznego zwycięstwa i wyparcia Rosjan z Ukrainy" - mówił Wawrzyk.

Wiceminister był też pytany o zapowiadany przez prezydentów nowy traktat polsko-ukraiński. "Potrzebny jest dokument, która nada im (relacjom polsko-ukraińskim -PAP) nowy impuls, który pozwoli usankcjonować umową międzynarodową szczególne relacje, przenieść je na wyższy poziom, regulujący najważniejsze kwestie we wspólnych relacjach. (...) To będzie szereg podobnych dokumentów, które będą miały wspólną cechę. Będą wznosiły relacje polsko-ukraińskie w formalnym sensie na wysoki poziom, bardzo bliskich relacji" - powiedział wiceszef MSZ.

Jego zdaniem podpisanie tego traktatu będzie wymagało kolejnego spotkania prezydentów.

Wawrzyk pytany o zapowiadane przez prezydentów rozwiązanie dotyczące ukraińskiego zboża podkreślił, że rozwiązanie to ma doprowadzić do tego, żeby tego zboża w Polsce było fizycznie mniej. "Żeby to zboże, które jest szybciej wysłać za granicę, bo ono nie miało przecież zostać w Polsce. To jest zboże, na które czekają kontrahenci na Bliskim Wschodzi i w Afryce. (...) Największym problemem jest to, żeby to zboże szybko trafiło do portów i stamtąd za granicę. temu mają służyć spotkania, o których mówimy" - powiedział Wawrzyk.