P.Wawrzyk: zakończył się okres napiętych relacji pomiędzy Polską a Izraelem

Zakończył się okres napiętych relacji pomiędzy Polską a Izraelem; przed nami jeszcze jeden krok, czyli wyjazd naszego ambasadora do Izraela - powiedział w czwartek wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk.

Wiceminister spraw zagranicznych powiedział w Programie Trzecim Polskiego Radia, że zakończył się okres napiętych relacji pomiędzy Polską a Izraelem. Jak mówił, pierwszym sygnałem zmiany w stosunkach był powrót izraelskiego ambasadora do Polski, drugim - podpisana w środę umowa ws. wycieczek izraelskiej młodzieży do Polski. "Przed nami krok trzeci, czyli wyjazd naszego ambasadora do Izraela" - dodał.

Jak mówił Wawrzyk, wracamy obecnie do relacji, które były wcześniej. "Myślę, że obie strony, przede wszystkim strona izraelska przekonała się, że ten spór nie ma sensu" - powiedział Wawrzyk, dodając, że spór nie zaczął się od działań ze strony polskiej, tylko od wypowiedzi przedstawicieli izraelskiego rządu.

W środę w Warszawie szefowie MSZ Polski i Izraela: Zbigniew Rau i Eli Cohen podpisali porozumienie porządkujące zasady organizacji izraelskich wizyt edukacyjnych w Polsce i gwarantujące także stronie polskiej możliwość organizacji wizyt edukacyjnych w Izraelu na tych samych zasadach. Programy wizyt młodych Izraelczyków nie będą obejmowały wyłącznie wizyt w miejscach pamięci związanych z historią Holocaustu, zapewnienie bezpieczeństwa wycieczkom młodzieży będzie zaś spoczywać na kraju przyjmującym.

Od czerwca 2018 r. ambasadorem RP w Izraelu był Marek Magierowski. W sierpniu 2021 r. - w związku z podpisaniem przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego - ówczesny szef izraelskiego MSZ Jair Lapid oświadczył, że Polska "zaaprobowała, nie po raz pierwszy, niemoralną, antysemicką ustawę". Poinformował wówczas, że polecił charge d'affaires ambasady Izraela w Warszawie Tal Ben-Ari Jaalon, aby "natychmiast wróciła do Izraela na konsultacje, na czas nieokreślony". Lapid zasugerował także, by ambasador Magierowski przedłużył sobie wakacje i nie wracał do kraju urzędowania. Magierowski zakończył urzędowanie w listopadzie 2021 r.

Poprzedni ambasador Izraela w Polsce Alexander Ben Zvi został odwołany w listopadzie 2020 roku po roku pracy. Później placówką w Warszawie kierowała charge d'affaires ambasady Izraela Tal Ben-Ari Jaalon. Obecny ambasador Izraela w Polsce Jaakow Liwne złożył listy uwierzytelniające w lipcu 2022 r.