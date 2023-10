P. Wdówik: do 6 października należy złożyć wniosek o głosowanie przez pełnomocnika

Żeby móc skorzystać z prawa głosowania przez pełnomocnika, należy złożyć wniosek do 6 października włącznie - przekazał PAP Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych, sekretarz stanu w ministerstwie rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik. Dodał, że wniosek można złożyć osobiście, bądź przez internet.

"Głosowanie przez pełnomocnika jest rozwiązaniem, które ma ułatwić udział w wyborach osobom, które z różnych względów uważają, że dotarcie do lokalu wyborczego będzie dla nich trudne lub niemożliwe" - wytłumaczył Wdówik.

Zaznaczył, że są trzy kategorie osób, które mogą skorzystać z takiego rozwiązania i głosować za pośrednictwem pełnomocnika. Są to osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz osoby powyżej 60. roku życia.

Aby móc z tego prawa skorzystać, należy do 6 października włącznie złożyć wniosek. Zaznaczył, że można zrobić to w dwojaki sposób.

Jednym ze sposobów jest udanie się do urzędu, do gminy i wypełnienie wniosku na miejscu, gdzie należy mieć ze sobą kopię orzeczenia lub orzeczenie do wglądu dla pracownika oraz oświadczenie osoby, która będzie pełnomocnikiem, że ona wyraża na to zgodę.

Dodał, że druga możliwość jest lepsza, bo nie wymaga wysiłku wiązanego z dotarciem do urzędu i jest to złożenie tego wniosku za pośrednictwem internetu, przez ePUAP i profil zaufany.

"Identyfikujemy się i wypełniamy wniosek załączając zdjęcia i skany orzeczenia oraz skan oświadczenia pełnomocnika". Wdówik zaznaczył, że wyraźnie musi być napisane, że konkretna osoba wyraża zgodę na bycie pełnomocnikiem wyborczym konkretnego człowieka.

"W ten sposób zapewniamy sobie uzyskanie zgody na to, żeby pełnomocnik w naszym imieniu mógł zagłosować w dniu wyborów w lokalu, do którego jesteśmy przypisani" - podsumował Wdówik.