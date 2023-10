P. Wdówik: program "Dostępna przestrzeń publiczna" jest ogromnie ważny

Dla nas, jako rządu, który postawił na równe prawa, na podmiotowość osób z niepełnosprawnością, program "Dostępna przestrzeń publiczna" jest programem ogromnie ważnym - powiedział we wtorek wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

We wtorek wiceminister Paweł Wdówik podczas konferencji w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo zwrócił uwagę na funkcjonowanie programu "Dostępna przestrzeń publiczna".

Podkreślił, że jest to ważny moment, ponieważ konferencja odbywa się w pierwszym z 64 podmiotów, które otrzymają dofinansowanie na likwidację barier, na pełne dostosowanie gabinetów ginekologicznych do potrzeb kobiet z niepełnosprawnościami.

Wdówik zaznaczył, że oznacza to więcej niż tylko lidwidację barier związanych z niepełnosprawnością ruchową. "To jest także pętla indukcyjna dla kobiet niedosłyszących. To są także specjalne oznaczenia ułatwiające trafienie do gabinetów, więc jest to dostosowanie kompleksowe" - wymieniał.

"Dla nas, jako rządu, który postawił na równe prawa, na podmiotowość osób z niepełnosprawnością, program +Dostępna przestrzeń publiczna+ jest programem ogromnie ważnym, ponieważ likwidujemy bariery w czterech obszarach" - zaznaczył wiceszef resortu rodziny.

Przypomniał, że w ramach programu zwiększana jest dostępność do budynków obiektów należących do samorządów, ale również do kościołów i do miejsc kultu religijnego. "Także budujemy nowe place zabaw oraz dostosowujemy już istniejące do potrzeb wszystkich uczestników. Także dla dzieci z niepełnosprawnościami, żeby na równych zasadach (...) mogły z tych placów korzystać" - wskazał.

Program "Dostępna przestrzeń publiczna" ma na celu eliminowanie trudności, barier w uczestnictwie w życiu publicznym. Składa się z czterech modułów. Pierwszy z modułów to likwidacja barier architektonicznych w samorządach. Kolejny dotyczy likwidacji barier w miejscach kultu religijnego. Trzeci moduł odnosi się do likwidacji barier na placach zabaw. Czwarty moduł obejmuje podmioty lecznicze, w tym dostępność gabinetów ginekologicznych.