P. Wdówik: program samochodowy jest kluczowy w zapewnianiu równych praw osób z niepełnosprawnością

Program "Samodzielność-Aktywność-Mobilność!" Mobilność Osób z Niepełnosprawnością jest kluczowy w budowaniu szans, w zapewnianiu równych praw osób z niepełnosprawnością, ale też ich rodzin - powiedział w środę sekretarz stanu w MRiPS Paweł Wdówik. Dodał, że środki na program w II turze zostały zwiększone.

W środę w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie odbył się briefing prasowy z udziałem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, sekretarza stanu w MRiPS Pawła Wdówika oraz prezesa Zarządu PFRON Krzysztofa Michałkiewicza.

"Postawiliśmy poprzeczkę wysoko. Powiedzieliśmy, że najbardziej wykluczeni są ci, którzy potrzebują samochodów, do których da się wjechać wózkiem" - powiedział Wdówik.

Wytłumaczył, że "ze względu na rozwój medycyny, jest coraz więcej osób z niepełnosprawnością sprzężoną i konieczność stałego poruszania się na wózku jest wymogiem, który determinuje szanse życiowe każdej z tych osób".

Wdówik podkreślił, że właśnie z tego względu program jest kluczowy "w budowaniu szans, w zapewnianiu równych praw osób z niepełnosprawnością, ale też ich rodzin".

"Wiemy to, bo widzieliśmy, jak to ważne jest dla rodzin, które posiadają dzieci rosnące, już na tyle duże - na przykład nastoletnie - że nie da się ich na rękach przenieść. W tym momencie van, który ma windę, który ma podjazd jest rozwiązaniem, które pozwala rodzinie funkcjonować na równych prawach" - dodał Wdówik.

Zaznaczył, że w programie samochodowym wyraźnie zostało napisane, że dofinansowanie jest na samochody osobowe. Przypomniał, że polskim standardem transportu osób z niepełnosprawnościami były często samochody dostawcze z kiepską amortyzacją i bez klimatyzacji.

"Myśmy ten standard przerzucili na zupełnie inny poziom, dlatego to dofinansowanie jest tak duże". "Wszystko to jest w imię tej podstawowej zasady, którą ogłosiliśmy jako pierwszy priorytet naszej strategii - prawo do niezależnego życia i drugi priorytet - prawo do dostępności" - powiedział Wdówik.

Dodał, że program cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Przypomniał, że w lipcu prezes PFRON podjął decyzję, że program będzie programem stałym z dwiema edycjami co roku oraz że osoby spełniające kryteria kwalifikujące będą mogły w kolejnym roku starać się o samochód.

"Mamy zwiększone środki po to, żeby jak największą liczbę osób można było w tej drugiej edycji obsłużyć" - podkreślił Wdówik.

Prezes Zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz dodał, że na drugi termin składania wniosków wpłynęło 4,8 tys. wniosków, co jest porównywalne do pierwszego terminu, gdzie takich wniosków wpłynęło 5 tys. Zaznaczył, że zależało im na tym, by osoby z niepełnosprawnością mogły skorzystać z tego programu oraz że zwiększyli środki na drugą turę programu.

"Ze 150 mln, które było na I turę, 150 mln na II turę - zwiększyliśmy do 350 mln i faktycznie jest szansa, że 3 tys. osób, w tych obu turach, w tym roku będzie mogło cieszyć się z mobilności, będzie się cieszyć z posiadania własnego samochodu, który jest dostosowany do ich potrzeb" - powiedział Michałkiewicz.

Program "Samodzielność-Aktywność-Mobilność!" Mobilność Osób z Niepełnosprawnością ma na celu wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności społecznej lub zawodowej poprzez zapewnienie dostępu do korzystania z samochodu osobowego.