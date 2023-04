P. Zalewski (Polska2050): celem PiS rozluźnienie dotychczasowych sojuszy

Celem PiS jest rozluźnienie dotychczasowych sojuszy i oparcie nowego porządku na współpracy państw Europy Środkowo-Wschodniej pod amerykańskim protektoratem - powiedział w czwartek Paweł Zalewski (Polska2050). Jego zdaniem "PiS zniszczył politykę zagraniczną państwa".

Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau w czwartek przed południem podczas wystąpienia w Sejmie przedstawił informację o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2023 roku.

"Cztery lata czekaliśmy na tę debatę po to, aby wokół polityki zagranicznej budować porozumienie narodowe. Dziś na pół roku przed wyborami tak naprawdę ta debata została sprowadzona jedynie do kampanijnej propagandy PiS" - ocenił Zalewski podczas popołudniowej debaty nad informacją szefa MSZ. Dodał, że "to źle, bo polityka zagraniczna powinna służyć długookresowym celom państwa".

Jak podkreślił "Polska do realizacji swych celów potrzebuje rzetelnych sojuszy". "Każdy z nich wymaga ciągłych zabiegów na rzecz utrzymania wspólnego wysiłku. Dlatego Polska, jako najbardziej tego potrzebująca, powinna szukać rozwiązań jednoczących swych sojuszników wobec Rosji i mobilizujących do pomocy dla Ukrainy, powinna wspierać też propozycje pomagające w przezwyciężaniu wewnętrznych problemów innych państw - Niemiec, Francji czy Włoch" - wywodził Zalewski.

Zapewnił, że jego ugrupowanie podchodzi do "wielostronnych sojuszy bez afektu, lecz z realizmem". "Wiemy, że oddawanie naszego losu w ręce wyłącznie jednego państwa jest wyrazem naiwności lub bezsilności" - ocenił.

W jego ocenie państwo "o położeniu jak Polska, aby skutecznie działać na rzecz pojednania sprzecznych interesów oraz różnych percepcji zagrożenia wśród swoich sojuszników, musi odwoływać się do odpowiednio silnej zasady moralnej". "Nie musimy jej wymyślać. W NATO i Unii Europejskiej taka zasada istnieje. To praworządność" - podkreślił polityk Polski2050.

"Posiadamy tu odpowiedni autorytet moralny, aby tej zasady używać, bo przecież daje go nam postawa Polaków tak otwarta na pomoc uchodźcom ukraińskim, czy godząca się z ryzykiem związanym z logistyczną pomocą dla walczących" - zaznaczył Zalewski.

Tymczasem - jak dodał - w polityce partii rządzącej "jest dokładnie odwrotnie". "PiS zamiast wzmacniać europejski porządek, kwestionuje go i podkopuje. W ten sposób daje argumenty Kremlowi, że Polska nie jest integralną częścią Zachodu, a to legitymizuje rosyjską ekspansję i dominację w Europie Wschodniej. Dzieje się tak na poziomie polityki rządowej, ale także partyjnej" - mówił.

"Jednocześnie PiS oddaje nasz los całkowicie w ręce Stanów Zjednoczonych, których fundamentalna rola gwaranta bezpieczeństwa w Europie nie jest zagwarantowana na zawsze" - wskazał Zalewski. Dodał, ze partia rządząca traktuje Unię, jako "instrument niemieckiej polityki, zapominając, że powstała ona i działa jako mechanizm ograniczania niemieckiej potęgi w Europie".

Według Zalewskiego "PiS nie dostrzega zagrożenia dla interesów Polski w narodowych egoizmach, które prowadzą do protekcjonizmu, widzi je za to w polityce wspólnotowej". Ocenił, że nasz rząd na przykład nie wspiera Komisji Europejskiej w rozmowach z USA, aby "protekcjonistyczna polityka Waszyngtonu nie naruszała europejskich interesów".

"Celem PiS jest rozluźnienie dotychczasowych sojuszy i oparcie nowego porządku na współpracy państw Europy Środkowo-Wschodniej pod amerykańskim protektoratem. Ma to zerwać ograniczenia w polityce wewnętrznej spowodowane traktatami europejskimi i umożliwić przebudowę kraju zgodnie z wizją Jarosława Kaczyńskiego" - podkreślał Zalewski. Jak dodał "w tej koncepcji zasada praworządności jest przeszkodą".

Według Zalewskiego "przez osiem lat PiS zniszczył politykę zagraniczną państwa". "W zamian zbudował mechanizm działający wyłącznie na rzecz partyjnych interesów. Najwyższy czas przywrócić polityce zagranicznej jej właściwą, państwową a nie partyjną rolę oraz pozycję Polski, jako jednego z liderów w Europie" - podsumował Zalewski.