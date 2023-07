P. Zgorzelski o pakcie senackim: myślę, że do końca lipca będziemy gotowi ze wszystkimi okręgami

Myślę, że do końca lipca będziemy gotowi ze wszystkimi okręgami; wolę trochę przedłużyć czas negocjacji, a mieć pewność, że wybraliśmy najlepszych kandydatów - powiedział w Programie Pierwszym Polskiego Radia wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL), pytany o ustalenia ws. paktu senackiego.

"Myślę, że do końca lipca będziemy gotowi ze wszystkimi okręgami" - powiedział w czwartek polityk PSL.

Wicemarszałek Sejmu stwierdził, że tylu negocjatorów nie ułatwia ułożenia dobrze listy 100 kandydatów do Senatu. "Oczywiście można to zrobić w pięć minut, a można to zrobić dobrze. Wybraliśmy drugie rozwiązanie. I być może pewne irytacje to wzbudzało, ale wolę trochę przedłużyć czas negocjacji, a mieć pewność, że wybraliśmy najlepszych kandydatów" - podkreślił Zgorzelski.

Bo - jak dodał - "choć, jak wiemy, w całej tej układance Senat nie gra pierwszoplanowej roli, ale gra rolę niezwykłą istotną, jeśli chodzi o ciąg legislacyjny i proces demokratyczny".

Na pytanie, czy Polska 2050 zgłosi kandydaturę mecenasa Romana Giertycha w ramach tego paktu, Zgorzelski odparł, że o to trzeba pytać polityków tej formacji. "Czy Roman Giertych będzie kandydatem do Senatu, czy nie, to nadal duży znak zapytania" - zaznaczył Zgorzelski. "Proponowałbym poczekać kilka dni i wszystko będzie jasne" - dodał.

Dopytywany, czy widziałby Giertycha jako kandydata paktu senackiego, wicemarszałek Sejmu odpowiedział, że ma dużą wyobraźnię i nie wyklucza niczego. "Trzeba zawsze dostosowywać możliwości do warunków gry" - powiedział.

Pod koniec lutego przedstawiciele: KO, Polski2050, Nowej Lewicy, PSL oraz Ruchu Samorządowego "Tak! Dla Polski" podpisali deklarację zawarcia w najbliższych wyborach parlamentarnych tzw. paktu senackiego. Zakłada on, że ugrupowania te nie będą wystawiać przeciw sobie kandydatów w wyborach do Senatu, ale we wszystkich okręgach wystawią wspólnych kandydatów. Będą oni wywodzić się ze wszystkich ugrupowań w proporcji proporcjonalnej do sondażowego poparcia dla każdego z nich oraz przy uwzględnieniu największych szans w określonym okręgu. Pierwszeństwo w kandydowaniu w ramach paktu będą mieli obecni senatorowie, należący do klubów opozycyjnych.

Pierwszy pakt senacki zawarły przed wyborami parlamentarnymi w 2019 r: Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni), Komitet Wyborczy SLD (SLD, Lewica Razem, Wiosna) i PSL - Koalicja Polska (m.in. PSL i Kukiz'15). W ramach paktu w zdecydowanej większości okręgów opozycja wystawiła przeciwko PiS tylko jednego kandydata na senatora. Dzięki temu opozycja wspólnie wygrała wybory do Senatu - uzyskując 51 na 100 mandatów.