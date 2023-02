Wspólny start w wyborach PSL z Polską 2050 coraz bardziej prawdopodobny

Wspólny start PSL i Polski 2050 Szymona Hołowni w wyborach to coraz bardziej prawdopodobny scenariusz; decyzja zapadnie do końca pierwszego kwartału, ogłoszą ją liderzy obu formacji - powiedział w środę, wicemarszałek Sejmu, Piotr Zgorzelski (PSL).

Zgorzelski pytany w Radiu ZET, czy będzie koalicja wyborcza PSL-u z Polską 2050 Szymona Hołowni ocenił, że "to jest bardzo prawdopodobny scenariusz". "Powiem więcej, coraz bardziej prawdopodobny. Zegar tyka i do końca kwartału, taki czas dali sobie liderzy, pewnie wszystko będzie jasne" - powiedział wicemarszałek.

"Zapewniamy, że partie demokratyczne tak się ustawią do wybory, że je wygrają" - dodał polityk PSL. Jednocześnie przyznał, że trudny do zrealizowania będzie scenariusz, w którym wszystkie partie opozycyjne poszłyby razem do wyborów parlamentarnych.

Dopytywany, czy zatem wspólny start PSL-u z Polską 2050 jest już przesądzony, odparł, że taki scenariusz jest realny na 70 proc. "To jest moja ocena osobista" - zastrzegł.

"Jest czas dyskusji i czas decyzji. W czasie dyskusji ja mam takie zdanie, będzie czas decyzji - o tym poinformują liderzy. Moim zdaniem będzie to do końca pierwszego kwartału, czyli już niedługo" - powiedział Zgorzelski.

Na ponowne pytanie, czy PSL i ruch Hołowni "złożą się" razem do wyborów odparł, że dla niego jest to bardzo prawdopodobne i najlepsze pod względem warstwy ideowej, programowej. "Podzielimy się tak, żeby zoptymalizować wynik wyborczy, zrobimy tak, żeby było najlepiej" - powiedział polityk PSL.

Na uwagę, że będą trzy bloki opozycyjne w wyborach, czyli osobno Platforma Obywatelska, PSL razem z Hołownią oraz osobno Lewica, odparł, że nie wie, czy tak będzie. "To wszystko jest przed nami" - zaznaczył Zgorzelski.