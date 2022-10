P.Zgorzelski: rozmawiamy z Hołownią i Kołodziejczakiem; wykluczam, by Gowin startował z list Koalicji Polskiej

O współpracy rozmawiamy z Szymonem Hołownią z Polski 2050 i Michałem Kołodziejczakiem z Agrounii - poinformował w środę wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (KP-PSL). Wykluczył, aby Jarosław Gowin startował z list Koalicji Polskiej. Nie wykluczył tego w przypadku innych działaczy Porozumienia.

"Tworząc Koalicję Polską cztery lata temu wiedzieliśmy, że ten projekt trzeba odbudowywać i rozbudowywać w kontekście zbliżających się kolejnych wyborów. Dlatego rozmawiamy także z Szymonem Hołownią. I tutaj są bardzo dobre relacje osobiste lidera jednego i drugiego ugrupowania. Jest też dobra współpraca chociażby z panem (Michałem) Kołodziejczakiem z Agrounii" - powiedział Zgorzelski w Programie Pierwszym Polskiego Radia, pytany czy Koalicja Polska-PSL będzie szła wspólnie do wyborów z Polską 2050 Szymona Hołowni.

"Trzeba takie projekty tak budować, aby mieć ofertę po pierwsze dla elektoratu, o który się walczy, a po drugie mieć kontrofertę dla konkurentów" - podkreślił wicemarszałek.

"Dla nas konkurentem w środowisku małych i średnich przedsiębiorstw, czy w środowiskach wiejskich, nie będzie Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska. Konkurentem będzie Prawo i Sprawiedliwość, dlatego z nimi (konkurentami z PiS) będziemy się o tych wyborców bić" - dodał.

Na pytanie, czy prawdziwa jest teza, iż Szymonowi Hołowni jest bliżej do zawarcia porozumienia przed wyborami i wspólnego startu z jednej listy z Koalicją Polską, niż z Platformą Obywatelską, Zgorzelski odpowiedział twierdząco. "Myślę, że tak. My dzisiaj rozmawiamy w różnych obszarach, z ludźmi od Szymona Hołowni. Ja rozmawiam z parlamentarzystami, ale także przede mną jest spotkanie z szefami okręgów" - poinformował. Według wicemarszałka, to "dobra współpraca, dobre relacje". Uzasadnił to "podobnymi programami i podobnym światopoglądem". "Jesteśmy ugrupowaniami centro-konserwatywnymi" - zauważył.

Zgorzelski był też pytany, czy Koalicja Polska chce jeszcze rozmawiać z Porozumieniem Jarosława Gowina, czy jest to "raczej passe". "Istotą parlamentaryzmu jest rozmowa, czyli +parle+. Więc rozmawiać trzeba ze wszystkimi i rozmawiamy także z kolegami, którzy być może wartość mają w wymiarze regionalnym i nie wolno ich lekceważyć. To są wartościowi posłowie i z nimi rozmawiamy" - dodał polityk.

Dopytywany, czy nie wyklucza, że Jarosław Gowin wystartuje z list Koalicji Polskiej, odparł: "To wykluczam". "Natomiast nie wykluczam rozmów z ludźmi; przecież jest bardzo dużo osób, także i samorządowców, więc dlaczego ich skazywać na jakąś anatemę" - odpowiedział wicemarszałek.

Zapytany, czy zatem Jarosław Gowin jest skazany na anatemę, ale jego ludzie już nie, Zgorzelski wyjaśniał, że Gowin "nie jest +skazany+, ale swoim zachowaniem sam podjął decyzję, że robi krok do tyłu".