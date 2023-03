P.Zgorzelski: zbliżamy się do momentu, że sojusz PSL z Polską 2050 się zmaterializuje

Zbliżamy się do momentu, że mariaż z Polską 2050 się zmaterializuje - powiedział w TVN24 wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (KP-PSL). Jego zdaniem, może to nastąpić między świętami a majówką. Zapowiedział też, że władze klubu KP-PSL odbędą "poważną rozmowę" z senatorem Janem Filipem Libickim.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (KP-PSL) pytany we wtorek w TVN24, czy sondażowe wyniki 12-14 proc., jakie ma wspólna lista PSL z Polską 2050 Szymona Hołowni go satysfakcjonują, oparł, że "to jest coś, co pozwala myśleć o przyszłości".

"Warunki wyznacza doktor Victor d'Hondt, on jest autorem tej ordynacji, która mówi, że po prostu musimy jak najbardziej zmniejszyć liczbę podmiotów po tej stronie, i to robimy" - powiedział Zgorzelski. "Zjednoczyliśmy się z ugrupowaniem Szymona Hołowni, pracujemy nad dokumentem, który być może, jeśli wszystko pójdzie dobrze, między świętami a majówką liderzy będą mogli ogłosić" - dodał wicemarszałek Sejmu.

Zapytany, czy prawdopodobieństwo wspólnego startu Polski 2050 i PSL jest stuprocentowe podkreślił: "Nie, stuprocentowe nie jest. Wiele się jeszcze może wydarzyć". "Jestem jednak optymistą i uważam, że cały czas idziemy krok po kroku do tego momentu, żeby ten mariaż się zmaterializował" - dodał.

Wicemarszałek Sejmu był także pytany, czy będą jakieś konsekwencje wobec senatora Jana Filipa Libickiego za jego wpis na Twitterze dotyczący ofiar pedofilii w Kościele. "Senator Libicki oświadczył, że dzisiaj złoży jakieś dementi, czy wyjaśnienie. Poczekajmy. Prezydium Klubu jak się zbierze, to z pewnością będzie z panem senatorem Libickim poważna rozmowa" - zapowiedział Zgorzelski.

Senator Libicki umieścił w niedzielę na Twitterze wpis, w którym odniósł się do wypowiedzi publicysty Tomasza Terlikowskiego na temat ofiar pedofilii w Kościele. W jednym z ostatnich postów Terlikowski napisał: "Każdy z nas zna kogoś, kto był skrzywdzony, w każdej parafii, w każdej wspólnocie, w każdym zakonie i zgromadzeniu, w każdym seminarium są skrzywdzeni seksualnie. Odkrycie, że to oni są w centrum Kościoła, zmienia myślenie. Nie da się już wrócić do tego, co było".

W reakcji na m.in. te słowa Libicki napisał: "Żarliwość, z jaką redaktor Tomasz Terlikowski stawia w centrum każdą ofiarę pedofilii w Kościele rodzi we mnie - przyznaje że złą - pokusę, by przestać się nimi aż tak przejmować. Na razie walczę z tą pokusą skutecznie, ale nie wiem jak długo…".