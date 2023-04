PAH dociera z pomocą do ok. 300 tys. osób w Ukrainie, w tym do wielu uchodźców wewnętrznych

Polska Akcja Humanitarna działa na rzecz uchodźców z Ukrainy w Polsce i w ich ojczyźnie, gdzie poszczególne programy koordynują cztery biura regionalne – we Lwowie, Kijowie, Charkowie i w Dnieprze. Dzięki nim pomoc otrzymuje ok. 300 tys. osób, w tym wielu uchodźców wewnętrznych.

Obecnie Polska Akcja Humanitarna w naszym kraju skupia się na udzielaniu pomocy psychospołecznej w ramach programu Pajacyk, skierowanego do dzieci i młodzieży wszystkich narodowości. Dzięki temu dzieci różnych narodowości, w tym ukraińskiej, są włączane w program dożywiania w szkołach i placówkach wsparcia dziennego Pajacyk - przekazała PAP Magdalena Irzycka z PAH.

Powiedziała, że "organizacja realizuje programy wsparcia finansowego dla najbardziej potrzebujących uchodźców, finansuje także działania mniejszych organizacji, w tym np. Stowarzyszenia Mudita, prowadzącego dwa centra recepcyjne dla osób z niepełnosprawnościami lub przewlekłymi chorobami oraz Domu Ukraińskiego w Przemyślu".

Po wybuchu wojny w Ukrainie od marca 2022 r. przez kilka kolejnych miesięcy Polska Akcja Humanitarna prowadziła punkty pomocy natychmiastowej na przejściach granicznych w Zosinie (do maja), Dorohusku (do lipca) i w Hrebennem (do sierpnia).

Uchodźcy mogli tam otrzymać żywność, wodę, artykuły higieniczne, leki i ciepłe koce oraz skorzystać z pomocy tłumaczy, którzy udzielali informacji, ułatwiali komunikację oraz kierowali do punktów recepcyjnych. Dodatkowo wolontariusze PAH z Dorohuska regularnie dostarczali niezbędne produkty osobom przyjeżdżającym pociągiem relacji Kijów-Warszawa.

"Od początku wojny do sierpnia 2022 r. pomoc uzyskało ponad 1 mln 100 tys. osób" - przekazała Magdalena Irzycka.

Do obsługi programów PAH powołała biuro krajowe w Polsce, które działa na wzór jednostek w innych państwach.

W Ukrainie PAH działa od 2014 r. i ma cztery biura - we Lwowie, Kijowie, Charkowie i w Dnieprze.

"Większość naszych pracowników na miejscu to pracownicy lokalni, najlepiej znający kontekst konfliktu, język, kulturę, wiele z tych osób zostało przynajmniej raz w życiu zmuszonych do przemieszczenia się w związku z sytuacją w kraju" - powiedziała Irzycka.

Jak zaznaczyła, działania PAH obejmują kilka sektorów pomocy humanitarnej: transporty z żywnością, artykułami higienicznymi, wodą; wsparcie finansowe; pomoc psychospołeczną - poprzez stacjonarne centra i mobilne zespoły psychologów; wsparcie szpitali, ośrodków pomocy społecznej i innych instytucji; zakup grzejników, generatorów, koców, opału; wsparcie w ewakuacji ludności; remonty domów i zapewnianie materiałów konstrukcyjnych czy stawianie domów modułowych. Wszystkie powyższe działania są realizowane poprzez trwające programy, a w ich ramach pomoc otrzyma do 300 tys. osób, w tym wielu uchodźców wewnętrznych.

Do magazynu we Lwowie dostarczono np. blisko 10 tys. paczek z żywnością (ready to eat) dla jednej osoby dorosłej zapewniających zapotrzebowanie na jeden tydzień; 49 500 zestawów z żywnością dla dorosłych, z czego część zostanie wysłana do Dniepru oraz 1800 paczek z żywnością pokrywających zapotrzebowanie jednej osoby na miesiąc.

Przy prowadzeniu aktywności w Polsce i Ukrainie PAH współpracuje z wieloma donatorami zagranicznymi, w tym dużymi organizacjami międzynarodowymi (EU Humanitarian Aid, Action Aid, UN OCHA, CARE) oraz z firmami polskimi i zagranicznymi.

W ramach swoich działań w Polsce PAH współtworzy NGO Forum, które skupia w sobie mniejsze i większe organizacje pozarządowe działające m.in. na rzecz uchodźców z Ukrainy w Polsce oraz pozwala im na kontakt i koordynację z dużymi organizacjami międzynarodowymi.