PAH: Ponad 5 tys. ukraińskich dzieci otrzyma pomoc psychologiczną z programu Pajacyk

W ramach programu pomocowego Pajacyk ukraińskie dzieci przebywające w Polsce otrzymają pomoc w integracji i adaptacji. Wsparcie otrzyma ponad pięć tysięcy dzieci i młodzieży - powiedziała PAP Nina Mocior z Polskiej Akcji Humanitarnej.

W związku z wojną w Ukrainie od 24 lutego granicę Polski z Ukrainą przekroczyło ponad 5,2 mln osób, a według raportów ONZ w europejskich krajach przebywa obecnie 6,16 mln uchodźców z Ukrainy. "Wśród uciekających ogromną grupę stanowią dzieci i młodzież. Dlatego trzecia odsłona programu pomocowego Pajacyk została dedykowana ukraińskim dzieciom i młodzieży oraz ich polskim rówieśnikom. Chcemy pomóc im w integracji i adaptacji do nowych warunków życia w Polsce"- powiedziała Nina Mocior, ekspertka merytoryczna programu Pajacyk PAH.

Program od 1 września obejmie bezpośrednim wsparciem ponad 5 tysięcy dzieci i młodzieży oraz około tysiąca dorosłych - rodziców, opiekunów i kadry.

Tegoroczny nabór do programu Pajacyk skierowany był do organizacji prowadzących świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne, placówki wsparcia dziennego i kluby dla dzieci i współpracujące bezpośrednio ze szkołami. W ramach konkursu wpłynęło 86 wniosków na ponad 17 milionów złotych, z czego wybranych zostało 39 projektów z całej Polski na kwotę niemal 6 milionów złotych. "Wśród organizacji, które otrzymały dofinansowanie są świetlice środowiskowe czy domy dziecka z ukraińskimi dziećmi z niepełnosprawnościami" - wyjaśniła Nina Mocior.

Organizacje w ramach swoich projektów zaplanowały ponad 9 tysięcy godzin specjalistycznego wsparcia indywidualnego, prawie 10 tysięcy godzin wsparcia grupowego dla dzieci i młodzieży, ponad 3 tysiące wsparcia indywidualnego dla dorosłych i ponad 1 tysiąc godzin wsparcia grupowego dla dorosłych.

Zdaniem Mocior ważnym elementem jest fakt, że w zajęciach będą mogły wziąć udział też polskie dzieci, które odczuwają konsekwencje konfliktu w Ukrainie oraz dzieci z doświadczeniem migracji, niekoniecznie związanej z sytuacją po 24 lutego.

"Nie dopuszczaliśmy do takiej sytuacji, aby powstały osobne świetlice dla dzieci ukraińskich i osobne dla polskich. Ponieważ celem pomocy psychospołecznej jest jak najszybsze włączenie dzieci do grupy rówieśniczej, powrót do rutyny i integracja na poziomie wspólnej zabawy czy zajęć" - podkreśliła.

"Nie traumatyzujmy i zbytnio nie psychologizujmy stanu dzieci. Powrót do zabawy, posiadanie bezpiecznego miejsca, praca z rówieśnikami bardzo często są już terapeutyczne" - stwierdziła. Jej zdanie podziela rzeczniczka PAH, Helena Krajewska. "Zadbanie o zdrowie psychiczne najmłodszych jest bardzo ważne, bo reagują oni inaczej na trudne sytuacje niż dorośli. Na granicy polsko - ukraińskiej widziałam wiele dzieci, które śmiały się i bawiły z wolontariuszami. Inne za to zamykały się w sobie, były wyraźnie zestresowane, wycofane. Wojna to ciężar psychiczny dla każdej osoby, niezależnie od wieku" - podsumowała Krajewska.

W ramach programu Pajacyk Polska Akcja Humanitarna od 1998 roku pomaga dzieciom i młodzieży w Polsce, finansując posiłki w szkołach podstawowych. Od 2021 roku program został uzupełniony o komponent pomocy psychospołecznej, który ma na celu zwiększenie dostępu do ogólnego i specjalistycznego wsparcia psychologicznego, psychiatrycznego i socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży dotkniętej przez wojnę w Ukrainie.