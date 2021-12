PAH: społeczności lokalne w Kenii są bardzo świadome zmian klimatu

Ci ludzie widzą doskonale, że deszczu jest mniej. Mają więc świadomość, że muszą coś zrobić, aby, kiedy ten deszcz pada, ocalić go na przyszłość i zmagazynować – powiedziała PAP Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej. Dodała, że widać w nich ogromną chęć działania i poprawy swojego losu, potrzebują tylko narzędzi i odpowiedniej wiedzy.

W Kenii PAH prowadzi wieloletni projekt pomocy rozwojowej razem z lokalną organizacją Africa Sand Dam Foundation, który nastawiony jest na długotrwałość i przekazywanie wiedzy oraz sprawdzonych rozwiązań, aby wzmocnić rozwój społeczno-gospodarczy regionu.

"W Kenii i w całym regionie Afryki Subsaharyjskiej bardzo silnie widać skutki zmian klimatycznych, susza się przedłuża i jest bardzo ostra, a pora deszczowa, która miała nadejść ponad miesiąc temu, nadeszła dopiero dwa tygodnie temu. Dlatego w tym momencie mamy do czynienia z przesuszoną ziemią, wychudzonymi zwierzętami, przetrzebionymi stadami" - powiedziała Helena Krajewska z PAH, która w grudniu odwiedziła Kenię w ramach wizyty monitoringowej.

Jak dodała, widać, że podjęte w poprzednich latach i w tym roku projekty pomocy rozwojowej działają, przykładowo "tam, gdzie wcześniej były suche koryta, teraz pod piaskiem ukryte są zbiorniki pełne wody, którą można wykorzystać cały rok do picia, gotowania, mycia i podlewania roślin".

"W tym momencie kończymy wraz z kooperatywami budowę tam piaskowych i razem z nimi stawiamy płytkie studnie, z których można pompować wodę. Przy szkołach stawiane są też zbiorniki na deszczówkę na ponad 100 tysięcy litrów. Cały czas trwają też specjalne szkolenia rolnicze, na przykład jakich roślin najlepiej używać, aby osiągnąć najbardziej efektywne zbiory i które rośliny najlepiej są przystosowane do zmian klimatu" - podkreśliła.

W ocenie Krajewskiej, społeczności lokalne są bardzo świadome zmian klimatu i ich ogromnego wpływu na życie codzienne. "Ci ludzie widzą doskonale, że deszczu jest mniej. Mają więc świadomość, że muszą coś zrobić, aby, kiedy ten deszcz pada, ocalić go na przyszłość i zmagazynować. Widać w nich ogromną chęć działania i poprawy swojego losu, a nie siedzenie i czekanie na pomoc. Nasz projekt polega na aktywizacji lokalnej ludności, która jest chętna do pracy i potrzebuje tylko narzędzi i odpowiedniej wiedzy" - powiedziała. "Rozmawiałam z jedną z uczennic, która w przyszłości chce zostać neurochirurgiem. Zapytałam ją, co planuje zrobić z tą wiedzą, której się nauczy i czy chce wyjechać na przykład do większego miasta. Odpowiedziała, że wróci do swojej społeczności, bo wie, że naprawdę brakuje lekarzy specjalistów i brakuje dostępu do higieny i wody, a ona może w tym pomóc. To są właśnie takie motywacje" - podkreśliła.

W ocenie Krajewskiej zmiany klimatu najbardziej odczuwają te kraje, które najmniej się do nich przyczyniają, np. kraje Afryki Subsaharyjskiej, kraje Azji Południowo- - Wschodniej, Ameryki Łacińskiej, a zwłaszcza Ameryki Środkowej. "To kraje, które też często mierzą się ze złożonymi kryzysami związanymi z konfliktem zbrojnym albo z dużą liczbą osób, które się wcześniej przemieściły. One praktycznie nie mają żadnej możliwości, aby odpowiedzieć na kolejne wyzwania związane ze zmianami klimatu" - stwierdziła. "To jest najbardziej tragiczne, bo oznacza, że właśnie z tych krajów będą emigrować kolejne osoby, kiedy temperatura wzrośnie o stopień. Wiele terenów do 2070 roku będzie już niezdatnych do życia, bo będzie tam już po prostu za gorąco. Taka sytuacja będzie dotyczyć nawet 3 miliardów osób. I gdzie pójdą ci ludzie, jakie miejsce wybiorą na swoją nową ojczyznę? Musimy myśleć długofalowo, aby osoby, które chcą nadal mieszkać w swoich krajach, tam gdzie się urodziły, mogły tam pozostać" - dodała.

Już w zeszłym roku przez zmiany klimatu i związane z nimi katastrofy naturalne - gwałtowne opady deszczu prowadzące do powodzi, pożary buszu, osuwiska błotne, susze - wewnątrz swoich krajów przemieściło się 30 mln osób. "Do 2050 roku takich "uchodźców klimatycznych" może być nawet 216 mln, jak ostrzega Bank Światowy, który przewiduje największe migracje wewnątrz krajów i regionów. Najgorsza sytuacja będzie dotyczyć Afryki Subsaharyjskiej" - podsumowała.

Polska Akcja Humanitarna od 29 lat wspiera osoby w kryzysie humanitarnym, w tym wywołanym przez katastrofy naturalne. Pomaga uchodźcom wewnętrznym w takich krajach jak Somalia, Sudan Południowy czy Irak, które już teraz dotykają bardzo mocno zmiany klimatu. W zeszłym roku działania organizacji objęły blisko 800 tys. osób na 3 kontynentach. Projekt w Kenii jest współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.