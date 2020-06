Pajor Technology wybuduje zakład w Tarnowie

Krakowski Park Technologiczny wydał decyzję o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Otrzymała ją krajowa firma z branży maszynowej Pajor Technology, która zamierza kosztem co najmniej 10 mln zł zbudować nowy zakład produkcyjny w Tarnowie.

Krakowski Park Technologiczny (KPT), który wcześniej zarządzał specjalną strefą ekonomiczną, przejął obowiązki zarządzania Polską Strefą Inwestycji (PSI) na terenie województwa małopolskiego i powiatu jędrzejowskiego (woj. świętokrzyskie); wydaje decyzje o wsparciu dla inwestorów na tych obszarach.

Jak poinformowała w czwartek dyrektor działu obsługi inwestora w KPT Krystyna Sadowska, firma Pajor Technology zajmuje się obróbką maszynową, spawaniem konstrukcji stalowych, produkcją i montażem maszyn przemysłowych. Jej nowy zakład produkcyjny zostanie wybudowany w Tarnowie.

Obiekt pozwoli na wykonywanie projektów wielkogabarytowych, a także kompleksowych przedsięwzięć wymagających odpowiedniego zaplecza. W budynku znajdzie się również przestrzeń biurowo-techniczna. W ramach projektu powstanie co najmniej pięć nowych miejsc pracy.

Sadowska podkreśliła, że jest to szósta decyzja dla przedsiębiorstwa inwestującego w Tarnowie. "Ogromnie się z tego cieszymy, bo wsparcie rozwoju gospodarczego drugiego - co do wielkości w naszym regionie - miasta, ma dla KPT duże znaczenie" - zaznaczyła.

Jak zapowiedziała dyrektor, ze względu na duże zainteresowanie firm inwestycjami w ramach PSI w Tarnowie, rozważane jest uruchomienie stałego punktu informacyjnego KPT w tym mieście. "Jesteśmy w tej sprawie w kontakcie z prezydentem tego miasta Romanem Ciepielą" - dodała.

Od początku tego roku Krakowski Park Technologiczny wydał 11 decyzji o wsparciu, a przedsiębiorcy zadeklarowali ponad 137 mln zł nakładów inwestycyjnych oraz utworzenie ponad 440 miejsc pracy. Ponad połowa z tych decyzji została wydana w ciągu ostatnich trzech miesięcy, czyli w okresie epidemii koronawirusa.