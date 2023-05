Pakistan: Sześciu żołnierzy zginęło w strzelaninie z rebeliantami

Sześciu żołnierzy i trzech rebeliantów zginęło w strzelaninie w północno-wschodnim Pakistanie, przy granicy z Afganistanem - poinformowała w czwartek agencja Reutera powołując się na oficjalny komunikat armii pakistańskiej. W rejonie trwają poszukiwania innych terrorystów - dodano.

Dotychczas żadna z grup nie przyznała się do udziału w potyczce, do której doszło w regionie Północny Waziristan prowincji Chajber Pasztunchwa. Teren ten jest zdominowany przez pakistańskich talibów z organizacji Tehrik-i-Taliban (TTP). To grupa niezależna od Talibanu ponownie władającego od 2021 r. Afganistanem, ale powiązana z nim.

Od czasu wycofania z Afganistanu sił amerykańskich TTP nasilił ataki - zauważa agencja AP. Przed tygodniem zamachowiec samobójca wjechał do pakistańskiej bazy wojskowej, w eksplozji zginęło wówczas trzech żołnierzy.

Wojsko nie podało innych szczegółów akcji.