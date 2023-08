Pakt senacki: Nazwiska kandydatów na senatorów zostaną przedstawione po ogłoszeniu wyborów

Nazwiska kandydatów na senatorów w ramach paktu senackiego zostaną przedstawione po głoszeniu daty wyborów; startować mają m.in. Waldemar Pawlak i Adam Bodnar. Żadna z partii nie zgłosiła mec. Romana Giertycha. Według rozmówców PAP, otrzymał on pewne propozycje, na które jednak nie chce przystać.

Od kilku tygodni trwają negocjacje ws. paktu senackiego. W ubiegłym tygodniu doszło do kolejnego już spotkań liderów partii opozycyjnych: Donalda Tuska, Włodzimierza Czarzastego, Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Według nieoficjalnych informacji uzyskanych przez PAP, prace ws. paktu są niemal na ukończeniu. Zapadły decyzje co do kandydatów do ponad 90 okręgach. W niektórych okręgach, szczególnie w miejscach, gdzie przeważają zwolennicy PiS, zostały zlecone badania mające wskazać, który z proponowanych kandydatów paktu senackiego uzyskałby największe poparcie. Dotyczy to mniej znanych kandydatów startujących w mniejszych okręgach. Z informacji PAP wynika, że badania mają być znane do końca tygodnia.

Spośród znanych nazwisk po ubiegłotygodniowych spotkaniach zapadała decyzja zapadły m.in. ws. startu byłego Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. W ubiegły czwartek po spotkaniu liderów pojawiły się doniesienia, że Polska 2050 blokuje jego start, jednak lider ugrupowania Szymon Hołownia zdementował te informacje. Jeden z rozmówców PAP z partii biorącej udział w negocjacjach, zapewnił, że nigdy nie miał wrażenia, by lider Polski 2050 był przeciwny kandydaturze Bodnara, a informacje o rzekomym blokowaniu b. RPO przez lidera Polski 2050 ocenił jako kolejny fake news.

Z informacji uzyskanych przez PAP wynika, że choć pojawiają się informacje, iż Bodnar będzie startował z okręgu warszawskiego Wilanowa, to jednak nadal nie wiadomo, który ostatecznie warszawski okręg zostanie mu przyznany. Jak nieoficjalnie dowiedziała się PAP, partia Szymona Hołowni przystała na to, że ich kandydat nie będzie reprezentował paktu w jednym z okręgów warszawskich.

Kolejne znane nazwisko, które pojawia się w publicznych dywagacjach, to kandydat PSL-u, b. premier i jeden z liderów ugrupowania Waldemar Pawlak.

Nazwiska Pawlaka i Bodnara potwierdził podczas piątkowej rozmowy z RMF FM polityk ludowców, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Według niego, pakt senacki jest już dopięty, choć przyznał, że 2-3 miejsca w okręgach są jeszcze dyskutowane w ramach uzgodnień. Jednak - jak zaznaczył - w sprawie Warszawy jest porozumienie.

Nadal nie wiadomo, jaka decyzja zapadnie w kwestii Romana Giertycha. Do tej pory żadna z partii oficjalnie nie zgłosiła go jako swojego kandydata, to - według informacji uzyskanych przez PAP - mecenasowi zostały przedstawione pewne propozycje startu w ramach paktu, na które byłyby skłonne zgodzić się wszystkie strony negocjacji, łącznie z Lewicą.

"Ale Giertych grymasi, nie chce się zgodzić na te propozycje i forsuje, by pakt poparł jego pomysł startu z okręgu, który sam wskazał" - powiedział PAP polityk partii, która bierze udział w negocjacjach. Chodzi o okręg pod Poznaniem, gdzie od lat wygrywa Platforma Obywatelska. Jednak - jak wynika z informacji PAP - PO nie chce, by z tego okręgu startował Giertych nawet jako kandydat niezależny, przeciwko któremu pakt nie wystawiłby kontrkandydata. Nie wiadomo, jaka ostatecznie będzie w jego sprawie decyzja.

Politycy wszystkich partii opozycyjnych, które biorącą udział w negocjacjach, z którymi rozmawiała PAP, zgodnie zaznaczają, że do ogłoszenia przez prezydenta terminu wyborów, nie będą mówić o nazwiskach kandydatów.

"Po ogłoszeniu wyborów chcemy przedstawić 100 kandydatów" - powiedział PAP poseł Dariusz Wieczorek, który w imieniu Lewicy uczestniczy w rozmowach zespołu roboczego dotyczących paktu senackiego. Dodał, że "wszystkie wypowiedzi dotyczące kandydatów są wypowiedziami nieoficjalnymi, bo listy muszą zatwierdzić jeszcze liderzy i muszą je zatwierdzić kierownictwa partii".

"Uzgodniliśmy w zespole, że nie prowadzimy żadnych dywagacji na temat kandydatów, więc jeśli padnie nazwisko pana Adama Bodnara czy pana Waldemara Pawlaka, odpowiedź nasza może być jedna: ani nie potwierdzam, ani nie zaprzeczam" - powiedział Wieczorek.

Według informacji uzyskanych przez PAP, wśród kandydatów, o których zabiega Lewica, są m.in. senator Wojciech Konieczny - przewodniczący Polskiej Partii Socjalistycznej, lider Unii Pracy Waldemar Witkowski, obecna posłanka Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska czy wiceprezydent Włocławka Krzysztof Kukucki.

Z kolei wśród kandydatów PSL oprócz Pawlaka są - jak wynika z informacji PAP - obecni senatorowie: wicemarszałek Michał Kamiński, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jan Filip Libicki i Ryszard Bober. Jak dowiedziała się PAP, nadal nie ma ostatecznej decyzji ws. Kazimierza Michała Ujazdowskiego.

Pod koniec lutego przedstawiciele: KO, Polski 2050, Nowej Lewicy, PSL oraz Ruchu Samorządowego "Tak! Dla Polski" podpisali deklarację zawarcia w najbliższych wyborach parlamentarnych tzw. paktu senackiego. Zakłada on, że ugrupowania te nie będą wystawiać przeciw sobie kandydatów w wyborach do Senatu, ale we wszystkich okręgach wystawią wspólnych kandydatów. Będą oni wywodzić się ze wszystkich ugrupowań w proporcji proporcjonalnej do sondażowego poparcia dla każdego z nich oraz przy uwzględnieniu największych szans w określonym okręgu. Pierwszeństwo w kandydowaniu w ramach paktu będą mieli obecni senatorowie, należący do klubów opozycyjnych.

Pierwszy pakt senacki zawarły przed wyborami parlamentarnymi w 2019 r.: Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni), Komitet Wyborczy SLD (SLD, Lewica Razem, Wiosna) i PSL - Koalicja Polska (m.in. PSL i Kukiz'15). W ramach paktu w zdecydowanej większości okręgów opozycja wystawiła przeciwko PiS tylko jednego kandydata na senatora. Dzięki temu opozycja wspólnie wygrała wybory do Senatu - uzyskując 51 na 100 mandatów.