Pakt Wolnych Miast: Trzaskowski: chcemy zademonstrować solidarność z Ukrainą

Jesteśmy tu po to, by zademonstrować solidarność z Ukrainą. Chcemy również koordynować swoje działania, jeżeli chodzi o pomoc samej Ukrainie i naszym miastom partnerskim - powiedział podczas piątkowego briefingu zorganizowanego w Warszawie po spotkaniu Paktu Wolnych Miast.

Pakt Wolnych Miast, którego celem jest m.in. promowanie wzajemnej współpracy i wspólnych wartości demokracji, założyli w 2019 r. szefowie samorządów Warszawy, Pragi, Bratysławy i Budapesztu. Później przystąpiło do niego 20 miast z Europy, Azji i Stanów Zjednoczonych.

Na piątkowym spotkaniu w stolicy Polski poświęconym pomocy Ukrainie byli obecni - oprócz gospodarza, prezydenta Warszawy - m.in. mer Paryża, burmistrz Bratysławy, wicemer Wilna, wiceburmistrz Budapesztu i wiceburmistrz Tirany.

"Jesteśmy tu po to, by zademonstrować solidarność z Ukrainą. Chcemy pokazać nie tylko solidarność, ale również chcemy koordynować swoje działania, jeżeli chodzi o pomoc samej Ukrainie i naszym miastom partnerskim" - powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zaznaczył, że samorządy z innych miast europejskich chcą wspierać samorządy w Polsce, te, które są na pierwszej linii i walczą o to, żeby jak najlepiej przyjąć uchodźców wojennych z Ukrainy.

Wiceburmistrz Tirany Anuela Ristani przypomniała, że Albania i Stany Zjednoczone przygotowały projekt rezolucji ONZ przeciwko tej wojnie. "Staramy się wszyscy razem podjąć maksimum konkretnych działań, żeby próbować ratować ludzi. Tym bardziej, że moje miasto - Tirana jest miastem doświadczonym przez falę uchodźctwa z Kosowa, Afganistanu. Mamy więc doświadczenia, którymi chciałabym się móc podzielić w tym smutnym momencie" - zaznaczyła.

Mer Paryża Anne Hidalgo podkreśliła, że to miasta są na tej pierwszej linii obrony praworządności, demokracji, poszanowania ludzkiej godności. "Wszystkie te rzeczy są przedmiotem naszej codziennej troski. Jesteśmy zmuszeni teraz, by o tym głośno mówić. Również dlatego, że na granicy z Ukrainą ważą się losy świata i wartości. Ważne jest, żeby nasz głos był słyszalny, żeby docierał do Komisji Europejskiej" - wskazała.

Burmistrz Bratysławy Matúš Vallo stwierdził, że współdziałanie merów i prezydentów miast jest teraz ważne bardziej niż kiedykolwiek w związku z uchodźcami z Ukrainy. "Przyjmujemy ich i będziemy to czynić nadal. Jesteśmy otwarci dla wszystkich tych, którzy muszą uciekać" - dodał.

"Powinniśmy być i jesteśmy zjednoczeni ze wszystkimi naszymi braterskimi miastami. Podejmujemy wspólne działania i myślę, że w tym jest właśnie siła" - zaznaczył wiceburmistrz Budapesztu Gábor Kerpel-Fronius.

Jak zaznaczył wicemer Wilna Tomas Gulbinas, społeczeństwo Rosji jest indoktrynowane, okłamywane i manipulowane, dlatego ważnym zadaniem jest zwalczanie ograniczeń związanych z przepływem informacji. "Staramy się docierać do tych ludzi w Rosji, którzy mają otwartą głowę. Próbujemy im mówić, że w tej chwili to nie jest dobry moment, żeby siedzieć cicho, że to czas wyjść i powiedzieć głośno, że trzeba postawić temu szaleństwu kres" - stwierdził.

"Wszyscy tutaj mówili o wartościach, ale jest jeszcze jedna sprawa, o której nie powinniśmy zapomnieć. My jako samorządowcy i społeczeństwo zdajemy egzamin z dwóch rzeczy. Z pomocy humanitarnej i z pomocy uchodźcom. Natomiast tym się wojny wygrać nie da" - powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.