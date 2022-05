Panama: W ciągu 44 lat populacja 70 proc. gatunków ptaków skurczyła się

Na terenie Panamy dochodzi do znaczącej redukcji populacji ptaków. Tendencja ta postępuje w tym położonym w Ameryce Środkowej kraju w ostatnich czterech dekadach. Dotyczy 70 proc. gatunków ptaków.

Według badań, których wyniki opublikowano w "Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS), zjawisko kurczenia się populacji ptaków w Panamie jest procesem trwałym i występującym tam od co najmniej 1977 r., kiedy rozpoczęto badania.

Spadek liczebności gatunków zamieszkujących Panamę dotyczy trzech grup. Pierwszą są ptaki migrujące na obszary położone wyżej nad poziomem morza, zaś drugą ptaki typowe dla obszarów zalesionych.

Trzecią grupą ptaków, w przypadku których obserwuje się kurczenie populacji, stanowią gatunki zamieszkujące tzw. obszary przejściowe, czyli tereny położone pomiędzy gęstym poszyciem leśnym a skrajem lasu.

Badania prowadzono w latach 1977-2020 na terenie narodowego parku przyrodniczego Soberania, rozciągającego się na obszarze 22 tys. hektarów.

Naukowcy podkreślają, że badanie przeprowadzone na terenie Panamy jest najdłużej trwającym studium dotyczącym gatunków ptaków w strefie międzyzwrotnikowej. Dotyczyło 57 gatunków ptaków zamieszkujących ten kraj.

Konsekwencje zjawiska zanikania gatunków mogą przełożyć się tam m.in. na wzrost liczby insektów oraz na wyhamowanie procesu rozsiewania nasion przez ptaki - ostrzegają autorzy analiz, wśród których dominują biolodzy z amerykańskiego Uniwersytetu Illinois w Chicago.

Postępująca redukcja liczby ptaków w Panamie może zaburzyć funkcjonowanie ekosystemów - twierdzą badacze. Przyznają, że dotychczas nie udało im się znaleźć odpowiedzi na ten proces.