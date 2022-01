Pandemia COVID-19 zwiększyła odsetek chorych na trąd w Indiach

75 proc. chorych na trąd na świecie mieszka w Indiach. Są oni jedną z grup najbardziej poszkodowanych przez pandemię COVID-19, ponieważ nie mieli szansy na leczenie, a ich dzieci na edukację - powiedziała PAP prezes Fundacji Heleny Pyz "Świt Życia" Małgorzata Smolak.

W ostatnią niedzielę stycznia obchodzony jest Światowy Dzień Chorych na Trąd, ustanowiony przez Raoula Follereau. "Jest on okazją do przypomnienia, że w najuboższych rejonach Ziemi nadal żyją i cierpią ludzie dotknięci jedną z najstarszych zakaźnych chorób znanych ludzkości" - powiedziała prezes Fundacji Heleny Pyz "Świt Życia".

Na świecie jest ponad 3 mln chorych na trąd. Co roku odnotowuje się ponad 210 tys. nowych przypadków zachorowań w Indiach, Chinach, Brazylii oraz na terenie Afryki. "W Indiach żyje 75 proc. wszystkich trędowatych" - powiedziała Małgorzata Smolak.

Zaznaczyła, że aktualnie choroba jest bardziej problemem społecznym niż medycznym. "Trąd przenoszony jest przez drogi oddechowe i atakuje skórę oraz układ nerwowy. Pojawienie się pierwszych symptomów choroby od zarażenia się może trwać nawet 5 lat. Trąd może być całkowicie wyleczalny za pomocą antybiotyków. Terapia trwa od 6 do 12 miesięcy, w zależności od stopnia rozwoju choroby. Wczesne wykrycie i leczenie nie powoduje widocznych okaleczeń, które są w społeczeństwie stygmatyzującym piętnem" - powiedziała.

Choroba najczęściej dotyka osoby niedożywione i osłabione. Od 33 lat pomaga im polska lekarka dr Helena Pyz z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, która pracuje w Ośrodku dla trędowatych Jeevodaya w Indiach, założonym 53 lata temu przez polskiego pallotyna - księdza i lekarza o. Adama Wiśniewskiego.

Małgorzata Smolak zwróciła uwagę, że tylko w minionym tygodniu dr Helena Pyz ponownie zdiagnozowała trąd u pacjenta, który został wcześniej wyleczony. "Jeśli organizm jest niedożywiony, np. z powodu ubóstwa, wówczas przebywanie w środowisku osób zainfekowanych owocuje ponownym zakażeniem" - wyjaśniła.

Wśród przyczyn wielkiej ilość chorych na trąd w Indiach wskazała duże podziały społeczne i ekonomiczne. "Obok ludzi bardzo bogatych, jest także bardzo dużo osób żyjących w skrajnej nędzy, którzy mogą zjeść najwyżej jeden posiłek w ciągu dnia składający się z rozwodnionego ryżu. Osłabiony organizm dużo szybciej choruje" - wyjaśniła Smolak.

Zaznaczyła, że "czas pandemii unaocznił jeszcze bardziej podziały społeczno-ekonomiczne". "W skutek lockdownu osoby biedne stały się jeszcze uboższe, straciły bowiem możliwość zarabiania jakichkolwiek pieniędzy. Sklepy były pozamykane. Nie można było również pójść użebrać, a zatem nie było co zjeść" - powiedziała prezes.

Wśród czynników przyczyniających do rozprzestrzeniania trądu wskazała również duże zagęszczenie ludności.

Przyznała, że poważnym problemem w Indiach jest również mentalność mieszkańców, którzy często mówią: +Samo przyszło, samo pójdzie+, bądź +Widocznie taka jest moja karma+. "Stąd tak ważna jest edukacja w tym zakresie" - dodała.

Prezes Fundacji zwróciła uwagę, że w czasie lockdownu w Indiach ludzie nie mogli się przemieszczać, w związku z tym trudno na ten moment oszacować, ile jest nowych przypadków zachorowań na trąd.

"Do Ośrodka Jeevodaya, gdzie pracuje dr Helena Pyz, przyjeżdżają ludzie mieszkający w promieniu 1000 km. W momencie, kiedy pojawił się zakaz przemieszczania się, chorzy nie mieli szansy dotarcia do naszej przychodni i leczenia" - powiedziała Smolak.

W samym Ośrodku Jeevodaya na stałe mieszka około 120 osób. Są to całe rodziny, osoby samotne. Natomiast w internatach mieszka ok. 250 dzieci w wieku od 5 lat do wieku studenckiego (były takie lata, że liczba ta przewyższała 400 dzieci).

"W czasie pandemii ośrodek przetrwał tylko dzięki ofiarności naszych darczyńców" - zaznaczyła prezes fundacji. "W czasie, kiedy zakazy były w kraju czasowo znoszone, dzieci mieszkające w internatach mogły wrócić do Ośrodka Jeevodaya. Część z nich została u nas na stałe, ponieważ zastał ich u nas zakaz przemieszczania się" - wspomniała Smolak.

Powiedziała, że "uczniowie z Jeevodaya mogli brać udział w zajęciach zdalnych tylko dzięki tabletom, które udało się zakupić w ramach akcji +Tablet dla dzieci trędowatych+". "Do najmłodszych trafiło 50 tabletów, zaś do studentów - 12 laptopów" - poinformowała prezes fundacji.

Zwróciła uwagę, że od dwóch tygodni szkoły w Indiach ponownie są zamknięte. "W związku z tym, dzieci, które są w naszym ośrodku, nie mogą iść do placówki oddalonej o 100 metrów, ponieważ jest urzędowo zamknięta, stąd sprzęt wykorzystywany jest do nauki zdalnej" - powiedziała Smolak.

"W 2000 roku w Jeevodaya zdiagnozowano około 50 nowych przypadków trądu. Rok wcześniej (2019) w samym Jeevodaya dr Helena i jej zespół zdiagnozowali około 90 nowych zachorowań" - poinformowała prezes fundacji.

Z inicjatywy Sekretariatu Misyjnego Jeevoday w Światowy Dzień Chorych na Trąd w intencji pacjentów oraz ich rodzin co roku o godz. 12.30 odbywa się msza św. w katedrze warszawsko-praskiej.

Światowy Dzień Trędowatych zainicjował w 1954 r. Raoul Follereau, francuski podróżnik i pisarz zaangażowany w pomoc chorym na trąd. Ten dzień ma na celu zwrócenie uwagi na problemy ludzi chorych na trąd i stanowi okazję do wyrażenia z nimi solidarności. W Indiach obchodzony jest 30 stycznia, w dniu śmierci Mahatmy Gandhiego.

W Polsce pracę doktor Heleny Pyz wspierają Sekretariat Misyjny Jeevodaya oraz Fundacja Heleny Pyz "Świt Życia". Ośrodek utrzymuje się wyłącznie ze wsparcia finansowego darczyńców i dzięki akcji Adopcja Serca.