Państwa UE przechodzą do systemowej pomocy uchodźcom z Ukrainy

Wiceminister MSWiA Paweł Szefernaker poinformował, że głównym tematem poniedziałkowego spotkania ministrów ds. uchodźców z 12 państw europejskich, jest przejście od pomocy doraźnej do pomocy systemowej i związane z tym wyzwania.

- Ministrowie zajmujący się pomocą dla uchodźców i różnego typu rozwiązaniami przyjeżdżają do Warszawy i będziemy dyskutować o rozwiązaniach systemowych. Bo odchodzimy już od tej części pomocy humanitarnej, doraźnej, żywnościowej do pomocy systemowej - powiedział wiceminister MSWiA Paweł Szefernaker na antenie Radia Plus.

Dodał, że datą graniczną przejścia od jednego systemu pomocy do drugiego będzie 1 września.

- I wszystkie państwa w regionie muszą być gotowe. Musimy wymienić doświadczenia jak działać na przyszłość - powiedział wiceminister ds. uchodźców.

Uczestnikami konferencji są ministrowie z państw graniczących z Ukrainą, krajów Europy środkowo-wschodniej i tych, które w największym stopniu pomagają uchodźcom. Spodziewani są ministrowie z Rumunii, Węgier, Słowacji i Mołdawii oraz z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Austrii i Czech.

Szefernaker powiedział też, że pomoc z UE na utrzymanie uchodźców jest niewystarczająca, a konkretnie zerowa. Jedyne, co proponuje Unia to przesunięcie środków z innych programów.

- Nie będziemy przesuwać z budowy dróg czy programów społecznych - zadeklarował Szefernaker.

Jego zdaniem jedynym rozwiązaniem jest obecnie szybkie zwołanie szczytu UE, by przywódcy mogli przegłosować nowy fundusz dla Ukrainy.

- Premier Mateusz Morawiecki złożył taki wniosek i mamy nadzieję, że ten szczyt odbędzie się jeszcze w maju - powiedział wiceminister.