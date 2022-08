Państwowy Instytut Badawczy: jeszcze dziś zostaną zakończone badania nad kolejnymi próbkami śniętych ryb

Jeszcze dzisiaj zostaną zakończone badania nad kolejnymi próbkami śniętych ryb, których wyniki przekażemy odpowiednim służbom - poinformował w środę popołudniu PAP dyrektor Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach prof. Krzysztof Niemczuk.

Śnięte ryby z Odry badane są także przez ekspertów z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach pod kątem: ewentualnego skażenia metalami, pestycydami i innymi substancjami toksycznymi, które mogą powodować tego typu zagrożenie u ryb. Eksperci z Instytutu badają również radionuklidy czy dioksyny.

"Próbki dostarczane są do nas od 12 sierpnia przez Inspekcję Weterynaryjną - 24 godziny na dobę. Jesteśmy cały czas w trakcie badań. Część wyników już mamy: komunikowała o nich pani minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. W części próbek, których wyniki już znamy, nie stwierdziliśmy metali ciężkich ani pestycydów, podobnie jak nie stwierdzono radionuklidów" - przypomniał dyrektor Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach prof. Krzysztof Niemczuk.

Jak przekazał, do tej pory do Puław dostarczonych do zbadania zostało około 90 próbek śniętych ryb z Odry. Dyrektor zapytany o to, ile próbek udało się już sprawdzić, odpowiedział, że zakończone zostały badania, na określonym etapie - ok. 51-55 próbek. "Jeszcze dzisiaj zostaną zakończone badania nad kolejnymi próbkami śniętych ryb, których wyniki przekażemy odpowiednim służbom, w tym Inspekcji Weterynaryjnej i Ministerstwu Rolnictwa, jak również do Centrum Zarządzania Kryzysowego" - poinformował prof. Niemczuk.

Wyjaśnił, że trwające dalsze badania prowadzone są w tych samych kierunkach, co wcześniejsze partie próbek, czyli pod kątem występowania metali ciężkich czy pestycydów. "Oznaczamy w sumie ponad 300 wskaźników chemiczno-toksykologicznych i trudno na tym etapie komentować wyniki badań, które jeszcze nie są zakończone. Należy je łączyć również z badaniami wykonywanymi także w innych laboratoriach. Badania prowadzone są jeszcze przez Inspekcję Sanitarną i przez Inspekcję Ochrony Środowiska, czy w innych instytutach badawczych i uczelniach publicznych" - wyjaśnił dyrektor Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Od końca lipca obserwowany był pomór ryb w Odrze na odcinku od Oławy w dół, martwe ryby zaobserwowano również m.in. w okolicach Wrocławia. Zakaz wstępu do Odry został wprowadzony w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim. Nadal nieznana jest przyczyna masowego pomoru ryb. Sprawą zanieczyszczenia Odry z zawiadomienia WIOŚ zajmie się Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu.

W związku z sytuacją na Odrze premier zdymisjonował szefa Wód Polskich Przemysława Dacę i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Michała Mistrzaka.