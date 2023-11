Papierosy z Dubaju: zlikwidowany szlak przemytniczy, służby przejęły kontrabandę wartą 28 mln

Służby przejęły ponad 37 mln sztuk papierosów bez akcyzy, wartych ponad 28 mln zł. Nielegalny towar trafił do Polski najprawdopodobniej z Dubaju. Gdyby papierosy trafiły na polski rynek, straty budżetu państwa wyniosłyby ponad 46 mln zł.

Szlak przemytu papierosów zlikwidowały Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji.

Podkom. Paweł Żukiewicz z zespołu prasowego CBŚP przekazał, że sprawa zaczęła się, gdy w lipcu funkcjonariusze CBŚP i mazowieckiej KAS odkryli w magazynie stolarni, w województwie wielkopolskim papierosy bez polskich znaków akcyzy. "W efekcie funkcjonariusze przejęli ponad 7,5 mln sztuk nielegalnych papierosów. Z oznaczeń na papierosach wynikało, że towar mógł być wyprodukowany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Na bazie tej akcji prokuratura w Poznaniu wszczęła śledztwo, które miało swój epilog" - dodał.

Doprowadziło do przejęcia kolejnego transportu papierosów. W minionym tygodniu funkcjonariusze przeszukali dwa kontenery znajdujące się w porcie w Gdańsku. "Funkcjonariusze znaleźli blisko 30 mln szt. papierosów różnych marek bez polskich znaków akcyzy. Do polskiego portu trafiły z Dubaju. Część z nich to tzw. papierosy mentolowe, których produkcja na terenie Unii Europejskiej jest zabroniona" - wyjaśniła rzecznik prasowy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej mł. asp. Justyna Pasieczyńska.

Łącznie w trakcie obu akcji służby przejęły ponad 37 mln sztuk papierosów, wartych ponad 28 mln zł. "Gdyby wyroby tytoniowe trafiły do sprzedaży, straty budżetu państwa wyniosłyby ponad 46 mln zł" - dodała Pasieczyńska.