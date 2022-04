Papież Franciszek pojedzie na Ukrainę?

Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko powiedział w piątek (8 kwietnia) we włoskiej telewizji, że otrzymał informacje o tym, że szuka się terminu na możliwą wizytę papieża Franciszka na Ukrainie. - To byłby bardzo potężny sygnał gościć go tutaj- stwierdził.

W rozmowie ze stacją telewizyjną Sky Tg24 Kliczko oświadczył, że zaprosił papieża do Kijowa. "Wysłałem mu formalny list" - przekazał.

"To byłaby bardzo ważna symboliczna wizyta, która przyniosłaby pokój naszemu krajowi" - dodał.

Obecność Franciszka, zaznaczył, "przyniosłaby pokój na Ukrainie, ponieważ cały świat na niego patrzy, cały świat słucha jego słów" - zauważył Kliczko.

Ujawnił: "Otrzymaliśmy pewne informacje o tym, że starają się znaleźć termin. Jeśli zapadnie decyzja, to byłoby coś wspaniałego powitać go tu, by przyniósł pokój Europie"- mówił burmistrz Kijowa.

W niedzielę Franciszek powiedział, że jest gotów pojechać na Ukrainę.