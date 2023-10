Papież Franciszek wzywa do działań ws. kryzysu klimatycznego

Papież Franciszek w nowej adhortacji apostolskiej, wzywa do podjęcia szybkich działań w odpowiedzi na kryzys klimatyczny.

To pierwszy tak znaczący papieski dokument, który skupia się wyłącznie na zmianach klimatycznych.

To także pierwszy raz, kiedy tak poważne oświadczenie urzędującego papieża odnosi się do konkretnego szczytu ONZ, co jest oznaką poważnego skupienia się Watykanu na procesie negocjacji klimatycznych COP28.

Papież Franciszek opowiada się za przejściem na energię odnawialną

Papież Franciszek opowiada się za przejściem na energię odnawialną, stwierdzając, że "niezbędne przejście na czyste źródła energii, takie jak energia wiatrowa i słoneczna, oraz porzucenie paliw kopalnych nie postępują z niezbędną prędkością".

W ostatnim czasie wielokrotnie wskazywano, że globalne zużycie węgla utrzymuje się na świecie na najwyższym poziomie, a moc elektrowni węglowych wciąż rośnie. Na świecie spala się więcej węgla niż kiedykolwiek wcześniej. Wbrew obiegowym opiniom, że świat odchodzi od węgla, jest zupełnie odwrotnie. W raporcie Międzynarodowej Agencji Energii zaznaczono, że światowy popyt na węgiel pobił w 2022 roku nowy rekord wszech czasów, przekraczając 8,3 mld ton.

W efekcie został ustanowiony nowy światowy rekord 10 440 TWh energii elektrycznej wytworzonych z węgla, co stanowiło 36 proc. światowej produkcji energii elektrycznej w ubiegłym roku. Jest to wzrost o jeden punkt procentowy w porównaniu z 2021 rokiem.

Hegemonem na węglowym rynku nadal pozostają Chiny

Hegemonem na węglowym rynku pozostają Chiny. Szybkie odejście od węgla w Chinach komplikuje fakt, że większość chińskiej floty elektrowni węglowych składa się z kosztownych, nowoczesnych i wysoce wydajnych jednostek.

Jak wskazują analitycy, stanowi to trudne tło dla tegorocznego szczytu klimatycznego ONZ COP28 w Dubaju, który będzie trwał od 30 listopada do 12 grudnia 2023 roku. Przed szczytem w Dubaju odbędzie się także wydarzenie przygotowujące do niego - PRECOP 28. Patronat medialny objął portal WNP.PL.

Dwudniowa konferencja PRECOP 28 (5-6 października w Katowicach) poprzedzi i przygotuje do Szczytu Klimatycznego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (2023 UN Climate Change Conference – COP 28) - największego światowego forum, którego celem jest wypracowanie wspólnej polityki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu.

W agendzie PRECOP 28 znajdują się najistotniejsze tematy związane z redukcją emisji CO2, polityką klimatyczną Polski i Europy, powstrzymaniem globalnego ocieplenia i łagodzeniem już widocznych i wciąż narastających skutków katastrofy klimatycznej.