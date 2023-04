Papież: Jednoczymy się w modlitwie za udręczony naród ukraiński

Papież Franciszek na zakończenie mszy w Niedzielę Palmową na placu Świętego Piotra zapewnił o modlitwie za udręczony naród ukraiński i podkreślił, że będzie ona jeszcze bardziej intensywna w dniach Wielkiego Tygodnia.

Papież, który w sobotę opuścił szpital po zapaleniu oskrzeli, podziękował wiernym za ich modlitwy.

Zwracając się do około 60 tysięcy wiernych na placu przed bazyliką watykańską papież powiedział "dziękuję za wasz udział i również za wasze modlitwy, które nasililiście w minionych dniach".

Podkreślił też, że udziela błogosławieństwa inicjatywie różnych stowarzyszeń Karawana Pokoju, której uczestnicy wyruszyli z Włoch na Ukrainę.

"Razem z artykułami pierwszej potrzeby zawożą bliskość narodu włoskiego z udręczonym narodem ukraińskim, a dzisiaj ofiarowują gałązki oliwne, symbol pokoju Chrystusa. Jednoczymy się w tym geście modlitwą, która będzie jeszcze bardziej intensywna w dniach Wielkiego Tygodnia" - mówił Franciszek.

Nawiązując do jego rozpoczęcia powiedział: "Zachęcam was do przeżywania go tak, jak uczy nas tradycja świętego ludu Bożego, czyli towarzyszenia Panu Jezusowi z wiarą i miłością".

"Niech Matka Boża pomoże nam trwać blisko Jezusa obecnego w osobach cierpiących, odrzuconych, opuszczonych. Niech prowadzi nas za rękę do Jezusa obecnego w tych osobach" - dodał.

Wszystkim życzył "dobrej drogi ku Wielkanocy".

Po zakończeniu mszy papież na wózku przywitał się z wieloma kardynałami. Następnie z papamobile pozdrowił i błogosławił wiwatujących wiernych objeżdżając długo plac i prowadzącą do niego aleję.

Niektórzy wierni mieli palemki obwiązane wstążkami w kolorach ukraińskiej flagi.

Z Watykanu Sylwia Wysocka