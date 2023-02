Papież mianował kard. Nycza, abp Budzika i bp. Florczyka członkami Dykasterii Kultury i Edukacji

Papież Franciszek mianował metropolitę warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza, metropolitę lubelskiego arcybiskupa Stanisława Budzika i biskupa kieleckiego Mariana Florczyka członkami Dykasterii Kultury i Edukacji - poinformowało biuro prasowe Konferencji Episkopatu Polski.

"Ojciec Święty Franciszek mianował kard. Kazimierza Nycza, abp. Stanisława Budzika i bp. Mariana Florczyka członkami Dykasterii Kultury i Edukacji. W gronie konsultorów tej Dykasterii znalazł się ponownie ks. prof. Antoni Żurek z Wydziału Teologicznego w Tarnowie" - czytamy w komunikacie opublikowanym w sobotę przez biuro prasowe Konferencji Episkopatu Polski.

Dykasteria ds. Kultury i Edukacji to jedna z szesnastu dykasterii Kurii Rzymskiej powołana przez papieża Franciszka 5 czerwca 2022 r. na mocy konstytucji apostolskiej "Praedicate Evangelium".

Dykasteria składa się z sekcji do spraw kultury, która zajmuje się promocją kultury, ożywianiem duszpasterskim i wzbogacaniem dziedzictwa kulturowego, a także z sekcji do spraw edukacji, która opracowuje podstawowe zasady kształcenia w odniesieniu do szkół, instytutów studiów wyższych katolickich i kościelnych.

Prefektem Dykasterii ds. Kultury i Edukacji jest portugalski kardynał José Tolentino Calaça de Mendonça.