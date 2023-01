Papież: Nie zapominajmy o cierpiącym narodzie

Papież Franciszek ponownie wezwał wiernych, by nie zapominali o cierpiącym narodzie udręczonej Ukrainy.

Podczas spotkania na modlitwie Anioł Pański w niedzielę zaapelował też o rozwiązanie kryzysu w Peru oraz o zakończenie konfliktu w Birmie.

Zwracając się do 15 tysięcy wiernych zebranych w południe na placu Świętego Piotra papież nawiązał do trwającego tygodnia modlitw o jedność chrześcijan i dodał: "W dniach, gdy modlimy się szczególnie o pełną jedność wszystkich chrześcijan, nie zapominajmy proszę o tym, by wzywać pokój dla udręczonej Ukrainy".

"Niech Pan Bóg pocieszy i wspiera ten naród, który bardzo cierpi, cierpi bardzo" - dodał Franciszek.

Złożył życzenia wszystkim, którzy witają nowy rok księżycowy na Dalekim Wschodzie i w innych częściach świata.

"W tych radosnych okolicznościach nie mogę też nie wyrazić mojej duchowej bliskości z tymi, którzy przeżywają momenty próby z powodu pandemii koronawirusa w nadziei na to, że obecne trudności zostaną szybko przezwyciężone" - zaznaczył.

Papież zapewnił również o swej bliskości z ludnością Birmy, gdzie w miejscowości Chan Tharn został podpalony kościół, jedno z najstarszych i najważniejszych miejsc kultu w tym kraju. Zaapelował o jak najszybsze zakończenie konfliktu i otwarcie nowego rozdziału "przebaczenia, miłości i pokoju".

Wystosował także apel o dialog i pokojowe rozwiązanie kryzysu w Peru. W rezultacie trwających tam antyrządowych zamieszek zginęło 55 osób. Zamieszki rozpoczęły się 7 grudnia, krótko po odwołaniu przez parlament prezydenta Pedro Castillo. W wielu regionach rząd wprowadził stan wyjątkowy pozwalający na interwencję wojska.

W czasie spotkania z wiernymi w Watykanie Franciszek pozdrowił obecnych na placu Polaków i odnotował, że widzi ich wielu.

Z Watykanu Sylwia Wysocka