Papież: Niech Bóg uchroni rodzinę ludzką przed plagą wojny

Papież Franciszek wezwał w niedzielę do modlitwy o to, by uchronić rodzinę ludzką przed plagą wojny, zwłaszcza zaś w intencji cierpiącego narodu ukraińskiego.

Przywołał rocznicę zbombardowania Rzymu podczas drugiej wojny światowej.

Zwracając się do 15 tysięcy wiernych przybyłych na plac Świętego Piotra na modlitwę Anioł Pański Franciszek przypomniał: "80 lat temu, 19 lipca 1943 roku, zostały zbombardowanie niektóre dzielnice Rzymu, zwłaszcza San Lorenzo. Papież, czcigodny sługa Boży Pius XII, zechciał udać się do wstrząśniętego ludu".

Tak nawiązał do zbombardowania kilku dzielnic przez aliantów, w wyniku którego zginęło około 3 tysięcy osób, a 11 tysięcy zostało rannych.

Celem ataku było wyzwolenie Wiecznego Miasta spod niemieckiej okupacji.

Papież dodał: "Niestety również dzisiaj powtarzają się takie tragedie". "Jak to możliwe? Czy straciliśmy pamięć? Niech Pan zmiłuje się nad nami i uchroni rodzinę ludzką przed plagą wojny" - mówił Franciszek.

Wezwał: "Módlmy się szczególnie za umiłowany naród ukraiński, który bardzo cierpi".

Papież podziękował również parafiom, organizującym letnie zajęcia dla dzieci i młodzieży. Przypomniał, że taka inicjatywa trwa też w Watykanie.