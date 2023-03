Papież: Pozostańmy zjednoczeni z braćmi, którzy cierpią

Papież Franciszek wezwał w niedzielę wiernych, by pozostali zjednoczeni w wierze i solidarności ze wszystkimi, którzy cierpią z powodu wojny.

"Przede wszystkim nie zapominajmy o udręczonym narodzie ukraińskim"- apelował podczas spotkania na południowej modlitwie Anioł Pański.

Zwracając się do tysięcy wiernych przybyłych na plac Świętego Piotra papież przypomniał, że w najbliższy piątek i sobotę odbędzie się inicjatywa "24 godziny dla Pana". Organizowana jest w Wielkim Poście. W tym czasie w kościołach otwartych na całym świecie odbędą się adoracje Najświętszego Sakramentu, można będzie się wyspowiadać.

"To czas poświęcony modlitwie adoracji i sakramentowi pojednania" - mówił Franciszek wiernym. Ogłosił, że w piątek po południu uda się do jednej z rzymskich parafii na uroczystość pokutną. Będzie to kościół Matki Bożej Łaskawej w dzielnicy Trionfale.

Papież zaznaczył: "Przed rokiem w takim kontekście dokonaliśmy uroczystego aktu poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi prosząc o dar pokoju". W ten sposób nawiązał do wydarzenia w bazylice Świętego Piotra 25 marca, gdy sercu Matki Bożej zawierzył Rosję i Ukrainę. Było to miesiąc po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę.

"Niech nie zabraknie naszego zawierzenia, niech nie chwieje się nadzieja. Pan słucha zawsze próśb, które jego lud kieruje do niego za wstawiennictwem Maryi" - mówił Franciszek.

Wezwał: "Pozostańmy zjednoczeni w wierze i solidarności z naszymi braćmi, którzy cierpią z powodu wojny. Przede wszystkim nie zapominajmy o udręczonym narodzie ukraińskim".

Na placu Świętego Piotra w niedzielne południe było wiele grup z różnych miast i miejscowości z Polski z biało-czerwonymi flagami.

Z Watykanu Sylwia Wysocka