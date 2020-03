Papież przestrzegł przed zamykaniem się w wirtualnym świecie i cyfrowym narcyzmem

Papież Franciszek zaapelował do młodzieży o wyważone korzystanie z urządzeń elektronicznych i przestrzegł przed zamknięciem w wirtualnym świecie oraz „cyfrowym narcyzmem”. „Weźcie udział w przemianie świata” - wezwał.

Apel ten znajduje się w opublikowanym w czwartek papieskim orędziu na XXXV Światowy Dzień Młodzieży, który będzie obchodzony w tym roku na szczeblu diecezjalnym w Niedzielę Palmową 5 kwietnia. Jego hasłem są słowa z Ewangelii świętego Łukasza: "Młodzieńcze, tobie mówię: wstań".

Franciszek zauważył, że obecnie często ma miejsce "łączność, ale nie komunikacja". "Korzystanie z urządzeń elektronicznych, jeśli nie jest wyważone, może sprawić, że zawsze będziemy przyklejeni do ekranu" - napisał.

"W kulturze, która chce, aby ludzie młodzi byli odizolowani i zamknięci w świecie wirtualnym, rozpowszechniajmy to słowo Jezusa: +Wstań!+. Jest to zaproszenie do otwarcia się na rzeczywistość wykraczającą daleko poza świat wirtualny" - dodał.

Jak zastrzegł, nie oznacza to pogardzania technologią, ale używanie jej jako środka, a nie celu.

Franciszek zachęcił młodych ludzi do refleksji nad tym, jak patrzą na cierpienie innych: "Czy patrzę czujnym okiem, czy też tak, jakbym szybko przeglądał tysiące zdjęć w mojej komórce czy na profilu społecznościowym?".

"Ileż razy zdarza się, że jesteśmy dzisiaj naocznymi świadkami wielu wydarzeń, nigdy nie doświadczając ich na żywo" - dodał. "Czasami naszą pierwszą reakcją jest nakręcenie sceny za pomocą telefonu komórkowego, być może nie zwracając uwagi, aby spojrzeć w oczy ludziom biorącym w niej udział" - podkreślił.

Papież zapewnił, że ma świadomość negatywnych przeżyć młodych ludzi, którzy narażają swoje życie dla ekstremalnych doświadczeń, stracili nadzieję, zmagają się z depresją, prowadzącą niekiedy do samobójstwa.

"Ileż sytuacji, w których panuje apatia, w których gubimy się w otchłani udręki i wyrzutów sumienia! Iluż młodych ludzi płacze, a nikt nie słucha krzyku ich duszy! Wokół nich często roztargnione spojrzenia tych, którzy być może cieszą się swoją +happy hour+, zachowując dystans" - dodał.

Odnotował też zjawisko "powierzchownej wegetacji". "Można mieć dwadzieścia lat i wlec życie, nie na miarę swej godności. Wszystko sprowadza się do tego, by dać sobie żyć, dążąc do odrobiny satysfakcji: trochę zabawy, trochę okruchów uprzejmości i uczucia od innych" - stwierdził.

Następnie Franciszek położył nacisk na zjawisko, które nazwał "rozpowszechnionym narcyzmem cyfrowym" wśród młodzieży i dorosłych.

"Wielu tak żyje! Być może niektórzy z nich oddychali wokół siebie materializmem ludzi myślących tylko o zarabianiu pieniędzy i urządzeniu się, jak gdyby były to jedyne cele życia" - odnotował.

Ale taki tryb życia - przestrzegł - na dłuższą metę prowadzi do tego, że pojawia się nieuchronnie "głuchy niepokój, apatia, nuda życia, coraz bardziej bolesna".

Takim postawom przeciwstawił zaangażowanie wielu wolontariuszy w obliczu katastrof, trzęsień ziemi, powodzi, a także mobilizację na rzecz ochrony środowiska.

"Drodzy młodzi, nie pozwólcie ukraść sobie tej wrażliwości! Obyście zawsze słyszeli jęk tych, którzy cierpią, pozwolili się wzruszyć tym, którzy płaczą i umierają w dzisiejszym świecie" - zaapelował. Przypomniał o losie młodych ludzi w różnych zakątkach świata, którzy doznają przemocy i prześladowań.

"Niech ich rany staną się waszymi, a będziecie nieśli nadzieję w ten świat" - wezwał.

Papież wskazał: "+Wstań+ oznacza również: +miej marzenia, podejmij ryzyko, weź udział w przemianie świata, rozpal swe pragnienia, podziwiaj niebo, gwiazdy, świat wokół ciebie+".

"Powtarzam wam w moim języku ojczystym: hagan lio!, zróbcie raban" - dodał pochodzący z Argentyny papież, używając hiszpańskiego określenia.

Z Rzymu Sylwia Wysocka