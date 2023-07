Paprocka: podpis prezydenta do noweli o komisji ds. rosyjskich wpływów w konstytucyjnym terminie

Do noweli ustawy o komisji ds. rosyjskich wpływów nie zostały wprowadzone istotne zmiany, więc mogę spokojnie powiedzieć, że w konstytucyjnym terminie będziemy mogli przekazać informację o podpisaniu ustawy przez prezydenta Andrzeja Dudę - powiedziała prezydencka minister Małgorzata Paprocka.

Sejm odrzucił w piątek sprzeciw Senatu do prezydenckiej nowelizacji ustawy o komisji ds. badania rosyjskich wpływów na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022. Teraz nowela trafi do prezydenta.

"Zakończył się proces legislacyjny. Ostateczna decyzja należy do pana prezydenta, ale myślę, że mogę spokojnie powiedzieć, że ponieważ nie zostały wprowadzone istotne zmiany do przedłożenia pana prezydenta i ta ustawa zawiera wszystkie elementy, o których pan prezydent mówił, przedstawiając tę inicjatywę, to w konstytucyjnym terminie będziemy mogli przekazać informację o podpisaniu ustawy" - powiedziała PAP prezydencka minister.

Paprocka przypomniała, że zdaniem prezydenta komisja ds. badania rosyjskich wpływów powinna w Polsce powstać ze względu na to, jaką politykę prowadzi Rosja, a także z uwagi na obecną rolę Polski w regionie. Wskazywała przy tym, że są dowody m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Francji, czy Niemiec, że Rosja próbowała różnymi metodami wywierać wpływ na demokratyczne procesy. "Jakąś naiwnością byłoby myślenie, że Rosja swoich działań nie próbowała na terenie naszego kraju" - dodała.

"Powstanie takiej komisji pan prezydent widzi w kategoriach polskiej racji stanu. Pan prezydent uważa, że społeczeństwo ma prawo wiedzieć, czy osoby zajmujące najważniejsze stanowiska w państwie podejmowały kluczowe decyzje - m.in. w sektorze bezpieczeństwa energetycznego - pod wpływem rosyjskim" - mówiła.

Paprocka stwierdziła, że zmiany zaproponowane przez prezydenta wychodziły naprzeciw wątpliwościom związanym z ustawą. "Najistotniejsza zmiana, czyli zniesienie środków zaradczych, wytrąca argumenty przeciwnikom tej komisji. Dzisiaj pozostaje pytanie, dlaczego być przeciwko powstaniu takiego organu, który ma wykonać tak istotne dla bezpieczeństwa państwa zadanie?" - powiedziała prezydencka minister.

Zgodnie z nowelą, w komisji ds. badania wpływów rosyjskich nie będą mogli zasiadać parlamentarzyści, znoszone są środki zaradcze zapisane w obecnej ustawie (to m.in. zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres do 10 lat), a głównym przedmiotem stwierdzenia komisji będzie uznanie, że dana osoba nie daje rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym; odwołanie od decyzji komisji ma być kierowane do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

31 maja weszła w życie - powstała z inicjatywy PiS - ustawa o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022, którą prezydent podpisał kilka dni wcześniej, zapowiadając jednocześnie skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. Następnie - 2 czerwca - Andrzej Duda złożył w Sejmie projekt nowelizacji tej ustawy.