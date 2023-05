Para prezydencka do maturzystów: powodzenia i znakomitych wyników, trzymamy z kciuki

Razem z Agatą życzymy wszystkim maturzystom powodzenia i znakomitych wyników. Niech wasze nerwy będą ze stali, niech wasze umysły będą otwarte, niech zawsze sprzyja wam szczęście - oświadczył w czwartek prezydent Andrzej Duda. Rodzicom maturzystów życzymy spokoju ducha. Trzymamy z kciuki - dodał.

W czwartek 4 maja rozpoczną się matury. Przystąpi do nich około 272,4 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Wraz z nimi egzaminy będą zdawać abiturienci z wcześniejszych roczników. Matury rozpocznie egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 4 do 23 maja. Ich terminy z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Sesja egzaminów ustnych potrwa do 10 do 23 maja. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie.