Para prezydencka: fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" jednoczy rodaków mieszkających poza granicami z ojczyzną

Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" od trzech dekad jednoczy rodaków mieszkających poza granicami z ojczyzną; zasłużyła sobie na miano wiarygodnego i sprawdzonego partnera, a także na zaufanie władz państwowych i rodaków - wskazywała para prezydencka podczas jubileuszu 30-lecia Fundacji.

W środę w Belwederze pod patronatem pary prezydenckiej: Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy odbyła się gala jubileuszowa rządowej Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie". Fundacja została założona 30 lat temu z inicjatywy ówczesnego premiera Jana Olszewskiego.

Prezydent, przypominając historię Fundacji, wskazywał, że premier Jan Olszewski pamiętał o tym, że Polacy rozsiani są po świecie.

"Pamiętał o tym, że Polska jest nie tylko w tych granicach co dzisiaj, ale że Polacy są i w wielu innych miejscach na świecie. Wiedział znakomicie, że nasza historia tak się układała, że rodacy zostali rozsiani: niektórzy przez to, że musieli emigrować, ale też dlatego, że granice się przesunęły, a niektórzy dlatego, że ich wywieziono daleko na wschód" - mówił Duda.

Wskazywał, że Olszewski wiedział też, że wszyscy Polacy poza granicami walczyli o pamięć o Polsce. "Poprzez stworzenie Fundacji +Pomoc Polakom na Wschodzie+ chciał ich jednoczyć z ojczyzną" - dodał prezydent.

"Udało się to znakomicie. Dziś ognisk polskości jest na świecie bardzo wiele" - oświadczył Duda. "Wielkim, wspaniałym obrazem tego trzydziestolecia jest to, że Fundacja żyje, to jak wiele dzieł zrealizowała, jak one bardzo się zmieniają i jak ogromna jest kreatywność tych, którzy te dzieła realizują, w jak wielu aspektach fundacja pomaga i jak bardzo szybko następuje reakcja na to, co jest potrzebne" - dodał.

Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda oświadczyła, że trzy dekady "wytężonej, niełatwej, ale wykonywanej z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem pracy" sprawiły, że Fundacja zasłużyła sobie na miano wiarygodnego i sprawdzonego partnera, a także na zaufanie władz państwowych i rodaków, do których ta pomoc jest kierowana.

Podkreśliła, że na uznanie zasługuje działalność Fundacji tuż po agresji rosyjskiej na Ukrainę. Jak mówiła, udało się pomóc tysiącom ludzi na miejscu, a także uchodźcom przebywającym w Polsce.

Przewodniczący rady Fundacji Jan Dziedziczak poinformował, że na patrona Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" wybrany został Jan Olszewski.

Rządowa Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" została powołana w 1992 roku; działa pod nadzorem merytorycznym Ministra Spraw Zagranicznych. Głównym celem jej działalności jest "niesienie pomocy i wspieranie Polaków zamieszkałych w krajach byłego ZSRS i byłego bloku komunistycznego w Europie Środkowej i Wschodniej".