Para prezydencka: od 90 lat Kongres Polonii Kanadyjskiej wspiera społeczność polską w Kanadzie

Od 90 lat Kongres Polonii Kanadyjskiej wspiera społeczność polską w Kanadzie i całą polską wspólnotę; pamiętamy o wsparciu w trudnych czasach stanu wojennego, a także o działaniach na rzecz członkostwa Polski w NATO - podkreśliła para prezydencka Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda.

Kongres Polonii Kanadyjskiej (KPK), największa polonijna organizacja w Kanadzie, obchodzi swoje 90-lecie. Z tej okazji para prezydencka - Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda - opublikowała w niedzielę na Twitterze nagranie.

"W imieniu Polaków w kraju pozdrawiamy wszystkich zgromadzonych na jubileuszu Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Serdecznie witamy Polaków oraz Kanadyjczyków o polskich korzeniach, tworzących blisko milionową społeczność polską w Kanadzie" - powiedział prezydent Andrzej Duda.

Pierwsza dama podkreśliła, że od 90 lat kongres integruje tę społeczność i wspiera całą polską wspólnotę. "Pamiętamy, że w trudnych czasach stanu wojennego Polonia kanadyjska wspierała rodaków, organizując za oceanem bezpieczną przystań dla wielotysięcznej fali emigrantów z Polski. Z wdzięcznością zachowujemy to w pamięci" - zaznaczyła Agata Kornhauser-Duda.

"Pamiętamy też poparcie Polonii kanadyjskiej dla członkostwa Polski w NATO, gdy nasz kraj starał się o przyjęcie do Sojuszu. Było to skuteczne działanie, a zarazem piękne świadectwo więzi łączącej naszą wspólnotę narodową. Bardzo dziękuje Kongresowi za jej pielęgnowanie, a jednocześnie za utrzymywanie dobrych relacji z władzami federalnymi i prowincjonalnymi Kanady" - powiedział prezydent.

Kornhauser-Duda zauważyła, że 90 lat istnienia organizacji wypełniają "niezliczone inicjatywy patriotyczne, charytatywne i edukacyjne". "Dziękujemy za to, że poprzez rozwój harcerstwa, oświaty i prasy polonijnej, pielęgnowanie polskiej mowy i rodzimych tradycji, budują państwo szacunek i przywiązanie do wspólnego dziedzictwa" - podkreśliła.

Prezydent zauważył, że "pięknym wyrazem tego przywiązania jest miesiąc dziedzictwa polskiego w Ontario i parada konstytucji 3 maja". Para prezydencka pozdrowiła organizatorów i uczestników tego wydarzenia. "Gratulując wspaniałego jubileuszu, życzymy państw wielu kolejnych sukcesów w pracy dla Polonii kanadyjskiej oraz w działalności zawodowej, a także pomyślności w życiu osobistym" - powiedziała Korhnauser-Duda.

Prezydent podkreślił, że "dokonania Polaków w Kanadzie dają powód do dumy i radości". "Niech te uczucia wypełnią państwa świętowanie, a działalność Kongresu niech nadal służy umacnianiu naszej wspólnoty narodowej oraz rozwojowi polsko-kanadyjskiego partnerstwa" - powiedział Andrzej Duda.

Kongres Polonii Kanadyjskiej to obecna nazwa organizacji zarejestrowanej w lutym 1933 roku jako Federation of Polish Societies of Canada (Federacja Polskich Stowarzyszeń w Kanadzie). W ramach KPK działają okręgi, których jest obecnie czternaście. W całej Kanadzie ponad 1 mln mieszkańców ma polskie pochodzenie, a ponad połowa z nich mieszka w prowincji Ontario.

W tym roku KPK świętuje swoje 90-lecie; z tej okazji w niedzielę zaplanowane było wciągnięcie polskiej flagi na maszt przed ratuszem w Toronto oraz - organizowana przez KPK - parada ulicami śródmieścia z okazji 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.