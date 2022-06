Para prezydencka spotkała się z dziećmi w ramach akcji "Bezpieczne Wakacje" (aktualizacja)

Życzenia spokojnych wakacji oraz szczęśliwego i bezpiecznego dzieciństwa złożyli w środę prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda, którzy uczestniczyli w spotkaniu z dziećmi w ramach akcji "Bezpieczne Wakacje z Parą Prezydencką".

W zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka spotkaniu w Pałacu Prezydenckim wzięło udział około 300 dzieci polskich i ukraińskich. Podczas wydarzenia prezydent wręczył nagrody czterem chłopcom za właściwą reakcję w sytuacji zagrożenia, dzięki czemu udało się uratować ludzkie życie i mienie.

Prezydent zwracając się do dzieci podkreślił, jak ważna jest odpowiednia reakcja w przypadku niebezpieczeństwa.

Zaznaczył, że udzielając pomocy nie można zapominać o własnym zdrowiu. "Żebyście mogli zgłosić zdarzenie tam, gdzie ta pomoc będzie udzielona i żebyście sami mogli udzielić pomocy, musicie zachować się tak, żeby wam się nic nie stało. To jest rzecz niezwykle ważna" - dodał.

Prezydent zwrócił uwagę, że podstawową sprawą jest wiedza, jak skontaktować się z odpowiednimi służbami. To - jak wskazał - telefon alarmowy 112, na który trzeba zadzwonić, jeżeli dzieje się coś złego. "Jeżeli człowiekowi dzieje się jakaś krzywda, jeżeli nastąpił wypadek, jeżeli widzicie pożar - dzwonicie pod ten numer" - zaapelował.

Zastrzegł, że pod tym numerem należy zgłosić, "co się dzieje i gdzie się dzieje". "Czyli trzeba znać adres, pod jakim jesteście, żeby wiedzieć jak zawiadomić i wskazać miejsce, w którym dzieje się coś niebezpiecznego" - powiedział prezydent.

Podkreślił, że podczas wydarzenia w Pałacu Prezydenckim przedstawiciele służb pokażą dzieciom, jak udzielać pierwszej pomocy i jak się zachować w trudnych sytuacjach.

"Robimy to po to, żeby wszyscy wrócili z wakacji bezpiecznie, żeby na wakacjach nic złego nikomu się nie stało i po to, żebyście wy na przyszłość byli jak najbezpieczniejsi. Tego wam z całego serca życzymy: pięknego, wspaniałego Dnia Dziecka i spokojnych wakacji pełnych wypoczynku" - powiedział Andrzej Duda.

Pierwsza Dama z okazji Dnia Dziecka życzyła wszystkim dzieciom zdrowia oraz szczęśliwego i bezpiecznego dzieciństwa. Jak dodała, cieszy się, że w tym roku w Pałacu Prezydenckim są również dzieci z Ukrainy.

"Chcę powiedzieć, że żadne dziecko nie powinno doświadczać tego, czego wy doświadczacie teraz. To nieodpowiedzialni dorośli wywołali tę okrutną wojnę, której jesteście ofiarami" - powiedziała Pierwsza Dama. Wyraziła także nadzieję, że wojna szybko się skończy, a dzieci będą mogły bezpiecznie powrócić do swojej ojczyzny.

Odnosząc się do organizowanego w pałacu wydarzenia przypomniała, że odbywa się ono corocznie w czerwcu, ponieważ właśnie wtedy kończy się rok szkolny. "Żeby można było określić wakacje udanymi, radosnymi, beztroskimi, to muszą to być przede wszystkim wakacje bezpieczne. (...) Jestem pewna, że większość zasad dotyczących bezpiecznego zachowania jest wam znana, ponieważ przekazali wam te zasady wasi rodzice, nauczyciele, a także przedstawiciele służb, którzy bardzo często odwiedzają szkoły i przedszkola, żeby te wiedzę przekazywać" - zwróciła się do młodych uczestników wydarzenia.

Kornhauser-Duda przekazała dzieciom, że w trakcie środowego wydarzenia czekają na nie różne konkursy i zagadki, podczas których będzie można wykorzystać wiedzę w praktyce. Wyraziła również nadzieję, że po zajęciach ich uczestnicy staną się "prawdziwymi ambasadorami bezpieczeństwa", którzy będą je promować wśród swoich rówieśników.

Wydarzenie w Pałacu Prezydenckim uświetniły m.in. występy muzyczne, a także pokaz wyszkolenia sportowo-obronnego, który wykonała grupa kadetów I Liceum Ogólnokształcącego Płockiego Uniwersytetu Ludowego im. 111. Eskadry Myśliwskiej w Wołominie.