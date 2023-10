Para prezydencka wręczyła dyplomy stypendialne podopiecznym Fundacji Dorastaj z Nami

Trzynaścioro nowych podopiecznych Fundacji Dorastaj z Nami, wśród których są m.in. dzieci żołnierzy, odebrało z rąk pary prezydenckiej Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy dyplomy stypendialne podczas gali w Pałacu Prezydenckim - poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta.

Jak przekazała KPRP na swej stronie internetowej, prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką wręczyli dyplomy stypendialne dzieciom żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników służb publicznych, których rodzice zginęli bądź zostali ciężko ranni pełniąc służbę. "W tym roku po raz pierwszy zostały także wręczone upominki podopiecznym, którzy opuścili Fundację" - podkreślono.

"To jest wielka radość dla Fundacji, ale także dla mnie i Agaty, którzy czujemy się odpowiedzialni za ten ważny element - misji państwa polskiego, które ma obowiązek opiekować się swoimi funkcjonariuszami i ich najbliższymi - dziećmi, rodzinami. W momencie, gdy to wsparcie dla człowieka jest, to znaczy, że państwo istnieje" - powiedział Andrzej Duda, cytowany w komunikacie prezydenckiej kancelarii.

Podkreślił, że Fundacja jest po to, "aby pomóc, stworzyć możliwości w trudnych momentach życia". "Dla podopiecznych szczególnie ważne są dwa momenty: kiedy dziecko przychodzi do Fundacji - zostaje objęte opieką". "Potem ciężka praca - dziecka, a także opiekunów, wszystkich edukatorów i zarządców Fundacji. I na końcu radosny moment pożegnania z Fundacją - wyjścia spod opieki Fundacji człowieka dorosłego, ukształtowanego, który podąża już swoją droga" - wskazał prezydent.

KPRP poinformowała, że wśród nowych podopiecznych, są dzieci: żołnierzy, funkcjonariusza ABW, funkcjonariusza SOP oraz medyka.

"Troje stypendystów opuściło Fundację, ponieważ zakończyli etap edukacji lub podjęli pracę" - poinformowano.

W uroczystości wręczenia dyplomów udział wzięli także: szefowa KPRP Grażyna Ignaczak-Bandych oraz szef BBN Jacek Siewiera.

Jak czytamy na stronie KPRP, Fundacja Dorastaj z Nami zainicjowała w 2017 r. powstanie "Ogólnopolskiego Programu Pomocy Systemowej - Koalicja: Razem dla Bohaterów" i pozyskiwanie środków finansowych na jego realizację. Tegoroczna edycja projektu już po raz siódmy została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Dzięki inicjatywie Fundacji Dorastaj z Nami dzieci otrzymują regularną pomoc psychologiczną, edukacyjną, wsparcie finansowe oraz przygotowane są do wejścia w dorosłe życie i na rynek pracy.