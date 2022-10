Para prezydencka wręczyła stypendia dzieciom żołnierzy i funkcjonariuszy poległych bądź ciężko rannych na służbie

13 października odbyło się spotkanie pary prezydenckiej z podopiecznymi Fundacji Dorastaj z Nami – dziećmi poległych lub poszkodowanych w trakcie pełnienia służby publicznej. Podczas spotkania prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką symbolicznie wręczyli dzieciom stypendia.

Jak napisano w komunikacie, 14 młodych podopiecznych Fundacji Dorastaj z Nami, która wspiera dzieci żołnierzy i funkcjonariuszy poległych bądź ciężko rannych na służbie, otrzymało z rąk pary prezydenckiej dyplomy stypendialne zapewniające długofalowe wsparcie.

W uroczystości wzięli udział m.in. szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, kadra kierownicza i dowódcza Wojska Polskiego, Policji i Państwowej Straży Pożarnej, prezesi firm i spółek Skarbu Państwa oraz rodziny żołnierzy, strażaków i policjantów poległych na służbie. Galę zorganizowały wspólnie Kancelaria Prezydenta RP, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i Fundacja Dorastaj z Nami.

"Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w działalność Fundacji. Wszystkim jej pracownikom, którzy są blisko swoich podopiecznych. Tym, którzy niosą dobro, realizując bardzo delikatną misję wobec rodzin ludzi, którzy poświęcili swoje życie i zdrowie dla dobra ojczyzny. Dziękuję też wszystkim darczyńcom Fundacji Dorastaj z Nami, to dzięki państwu Fundacja może działać, otaczając opieką dzieci i młodzież, które tego potrzebują" - mówił podczas spotkania cytowany w komunikacie prezydent.

"Ci, którzy ryzykują niebezpieczną służbą, muszą wiedzieć, że zaopiekujemy się ich bliskimi. To niepisana umowa" - dodał.

Prezes zarządu fundacji Magdalena Pawlak również zwróciła się do uczestników spotkania. "Kochani, doskonale wiem, że przed wami stroma droga, podczas której będziecie musieli poradzić sobie z trudnymi emocjami, z żalem i samotnością, a także zmierzyć się z codziennym życiem. To jest dzisiaj wasz everest. Góra, którą musicie zdobyć" - mówiła.

"Mój znajomy himalaista opowiada, że pomocnicy, którzy pomagają zdybywać najwyższe szczyty świata, powtarzają często: pole, pole... co znaczy powoli, powoli, ale do przodu. Nawet, jeśli jest ci bardzo ciężko, nie stawaj, idź. To cię uratuje. To samo chciałabym powiedzieć naszym podopiecznym i ich rodzinom: patrzcie przed siebie, swoim tempem idźcie do przodu i pamiętajcie, że na górę nigdy nie idzie się samemu. Mam nadzieję, że nasza fundacja i ci, którzy z nią współpracują: nasi darczyńcy, prawnicy, doradcy edukacyjni - że my wszyscy będziemy dla was wsparciem i pomocą" - podsumowała.

Podczas gali odbyło się również pożegnanie siedmiorga wychowanków fundacji, którzy z racji ukończenia 25 lat, opuszczają już grono jej podopiecznych.

Fundacja Dorastaj z Nami to jedyna organizacja pozarządowa w Polsce, która od 12 lat inspiruje różne grupy społeczne i biznesowe, aby działały razem na rzecz pomocy dzieciom strażaków, ratowników górskich, żołnierzy, policjantów i pracowników ochrony zdrowia walczących z COVID-19. Głównym celem jej działania jest długotrwałe wspieranie dzieci w okresie ich edukacji. Od chwili powołania objęła opieką niemal 300 dzieci.