Para Prezydencka wsparła akcję Caritas Polska "Tornister pełen uśmiechów"

Para Prezydencka po raz kolejny wsparła akcję Caritas Polska "Tornister pełen uśmiechów". W tym roku plecaki z Polski trafią również do uczniów szkół, które ucierpiały na skutek trzęsienia ziemi w Libanie i w Syrii - napisano w niedzielę na Twitterze Kancelarii Prezydenta.

W wideo opublikowanym na Twitterze Kancelarii Prezydenta, Andrzej Duda powiedział, że "wakacje jeszcze w pełni, ale już wkrótce pierwszy dzwonek obwieści początek nowego roku szkolnego".

Pierwsza Dama zwróciła uwagę, że "dla jednych będzie to pełne emocji pierwsze spotkanie ze szkołą, z nowymi kolegami i koleżankami, dla innych powrót do dobrze znanych sal lekcyjnych i dawno niewidzianych przyjaciół".

Prezydent zauważył, że "dla wszystkich będzie to czas odkrywania, poznawania i zdobywania wiedzy". "Im lepiej nasze dzieci pójdą przygotowane do szkoły, tym przyjemniejszy będzie dla nich początek roku. Stąd nasza troska o to, aby 4 września, każdy uczeń w Polsce miał w plecaku wszystko, co potrzebne do nauki" - dodał.

Agata Kornhauser-Duda zachęciła wszystkich do wsparcia akcji "Tornister pełen uśmiechów".

Prezydent poinformował, że "w tym roku plecaki z Polski trafią również do uczniów szkół, które ucierpiały na skutek trzęsienia ziemi w Libanie i w Syrii". "Nasze zaangażowanie może sprawić, że i tam dzieci z radością rozpoczną rok szkolny" - dodał.

Para prezydencka życzyła, żeby dzięki tej akcji wszyscy najmłodsi uczniowie zainaugurowali ten rok szkolny z uśmiechem. I, aby ten nowy rok szkolny przyniósł dzieciom dużo radości i wiele sukcesów.

Finał akcji odbył się w niedzielę w Starej Birczy koło Przemyśla. 15 tys. dzieci z Polski i z zagranicy otrzyma wyprawki szkolne, w tym 2 tys. trafi na Litwę, Białoruś i Ukrainę, a 5 tys. trafi do dzieci ukraińskich w Polsce. W związku z trzęsieniem ziemi w Libanie i w Syrii, w tym roku akcja została rozszerzona także o zakup 700 plecaków dla dzieci z tego obszaru.

Tornister Pełen Uśmiechów to jedna z ważniejszych akcji Caritasu Polska dla dzieci. Od jej rozpoczęcia w 2009 r. organizacja przekazała najmłodszym ponad 210 tys. skompletowanych wyprawek szkolnych. W tym roku w akcję zaangażował się również rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak.