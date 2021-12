Para prezydencka złoży wizytę w Katarze

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą złożą w sobotę i niedzielę wizytę w Katarze. "Katar pozostaje jednym z naszych najważniejszych partnerów, jeżeli chodzi o pozyskiwanie LNG i ta rola będzie wzrastać" – mówił szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

"Jutro zaczyna się wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Katarze, który jest jednym z największych producentów i eksporterów LNG - gazu, na który Polska postawiła budując gazoport w Świnoujściu i rozbudowując system gazoportów i przesyłu gazu" - mówił dziennikarzom Kumoch.

"Wizyta jest szczególnie ważna wobec tego, co się dzieje na rynkach: wzrostu ceny surowca oraz szantażów gazowych, które się odbywają niedaleko naszych granic. Niedawno ofiarą takiego szantażu padała Mołdawia; liczymy się z tym, że prędzej czy później ofiarą może paść Ukraina. Polska bardzo mocno dąży do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo surowców sobie - to bezpieczeństwo jest zapewnione - ale również swoim partnerom i w ten sposób uniemożliwić ich terroryzowanie" - podkreślił Kumoch.

Przekazał, że podczas wizyty prezydent spotka się z emirem Kataru, a także premierem tego kraju. Andrzej Duda weźmie również udział w polsko-katarskim okrągłym stole biznesowym. Kumoch poinformował, że w czasie rozmów poruszane będą nie tylko kwestie LNG, ale również ewentualne inwestycje katarskie w poszukiwanie alternatywnych źródeł energii.

Szef BPM przypomniał, że przed wizytą prezydent spotkał się z wicepremierem, ministrem aktywów państwowych Jackiem Sasinem, pełnomocnikiem rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotrem Naimskim, prezesami spółek Skarbu Państwa, które są odpowiedzialne za surowce energetyczne, a także z ekspertami w tej dziedzinie. "Pan prezydent przykłada do tej wizyty bardzo dużą wagę, ponieważ uważa, że bezpieczeństwo energetyczne kraju jest jednym z najistotniejszych zagadnień" - oświadczył minister.

"Katar pozostaje jednym z naszych najważniejszych partnerów, jeżeli chodzi o pozyskiwanie surowca i ta rola będzie wzrastać. Spodziewamy się również rozwoju stosunków handlowych w innych dziedzinach" - podkreślił minister.

Zapowiedział, że podczas wizyty prezydent będzie omawiał także sytuację na polsko-białoruskiej granicy. "Sam byłem w Katarze z wizytą przygotowawczą. Przekazałem naszą wdzięczność i pewne uznanie dla strony katarskiej, że pomimo posiadania dużego lotniska, dużych linii lotniczych, Katar nie brał w żaden sposób udziału w operacji przemytu migrantów" - wskazywał Kumoch.

"Natomiast ze strony katarskiej jest pełne zrozumienie dla naszego stanowiska. Bardzo jasno wybrzmiało w czasie rozmów, że ludzie z Bliskiego Wschodu są wykorzystywani przez reżim Alaksandra Łukaszenki, który naraża ich życie i zdrowie, a nasza postawa utrudnia oszukiwanie ludzi na Bliskim Wschodzie i transportowanie ich na Białoruś, gdzie są cynicznie i brutalnie przez reżim oszukiwani" - dodał.