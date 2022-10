Para prezydencka złożyła nauczycielom życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Życzymy, aby rozpoczęty rok szkolny przyniósł Państwu wiele powodów do satysfakcji. Niech będzie to czas dumy z sukcesów uczniów i z osobistych dokonań – podkreślili prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda w liście do nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

"Z okazji dorocznego święta chcemy wyrazić Państwu naszą wdzięczność, głęboki szacunek i uznanie. Zawód nauczyciela jest prawdziwym powołaniem i misją publiczną - niezwykle odpowiedzialną, bo dotyczącą przyszłości dzieci i młodzieży; potrzebną, wręcz konieczną dla zapewnienia pomyślności nam, Polakom, i naszej Ojczyźnie. To profesja wymagająca, z jednej strony, wysokich kwalifikacji, a z drugiej - ogromnej aktywności, poświęcenia, empatii i kreatywności" - czytamy w liście zamieszczonym w piątek na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta.

Para prezydencka zwróciła uwagę, że "większość ludzi wie o codziennym trudzie pedagogów w szkole", ale przecież swoją pracę kontynuują oni "również poza murami placówki". "To wielogodzinne przygotowywanie lekcji, materiałów, projektów oraz sprawdzanie zadań domowych i sprawdzianów. To także przygotowywanie i prowadzenie wycieczek i wyjazdów z uczniami. Wreszcie, to stałe doskonalenie - samodzielne lub poprzez udział w szkoleniach i kursach" - napisała.

Prezydent i pierwsza dama dodali, że pedagodzy "wspierają rodziców w wychowaniu dzieci i młodzieży, przekazują najwyższe wartości, uczą współpracy oraz praktycznej solidarności i wrażliwości na potrzeby innych".

"Nauczyciele pomagają uczniom odkrywać i rozwijać własne talenty. Motywują do działania i pracy nad sobą. Często stają wobec konieczności szukania rozwiązań w różnych sytuacjach konfliktowych i wspierania uczniów zwracających się z osobistymi problemami. Wszystko to sprawia, że pedagodzy są powszechnie darzeni zaufaniem, spełniając wielkie oczekiwania społeczne, wykonują swoją pracę ze szczególnym zaangażowaniem. Dlatego w powszechnym odczuciu ten wyjątkowy zawód zasługuje na szacunek i docenienie, również w wymiarze materialnym. Bo kondycja, godność i prestiż Państwa środowiska powinny dorównywać fundamentalnemu znaczeniu powierzonych Państwu zadań" - zaznaczyli.

Para prezydencka przekazała nauczycielom gratulacje z okazji piątkowego święta. "Życzymy, aby rozpoczęty niedawno rok szkolny przyniósł Państwu wiele powodów do satysfakcji i radości. Niech będzie to czas dumy z sukcesów uczniów i z osobistych dokonań. Niech przyniesie Państwu wiele odkryć i inspiracji, stale odnawiających motywację do pełnienia nauczycielskiej misji. Życzymy dzisiaj Państwu także wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i rodzinnym" - podsumowała.

W piątek przypada Dzień Edukacji Narodowej - święto nauczycieli, wychowawców i pedagogów. Obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej - pierwszego w Europie ministerstwa oświaty - która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce.