Para prezydencka złożyła życzenia z okazji Dnia Matki

Życzenia pomyślności we wszelkich przedsięwzięciach i sferach życia oraz podziękowania za troskliwą opiekę nad dziećmi i przekazywanie im uniwersalnych wartości - złożyli wszystkim matkom z okazji obchodzonego 26 maja Dnia Matki prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser–Duda.

W piątek kancelaria prezydenta opublikowała życzenia pary prezydenckiej z okazji Dnia Matki. "Z okazji dzisiejszego święta składamy wszystkim Mamom gratulacje i najserdeczniejsze życzenia" - zwrócili się w liście do wszystkich matek w Polsce prezydent i pierwsza dama.

"Życzymy Paniom wiele spokoju, radości, szczęścia i miłości. Niech w rodzinnych domach rozbrzmiewa dziecięcy śmiech, a relacje między najbliższymi niech wypełnia wzajemna życzliwość, wdzięczność i szacunek" - podkreśliła para prezydencka.

Dziękowali jednocześnie wszystkim matkom w Polsce za ich codzienny trud, jaki poświęcają swoim rodzinom, za troskliwą opiekę nad dziećmi, za piękny matczyny uśmiech i ciepło. "Dziękujemy za wspaniały wysiłek wychowania dzieci. To od swojej Mamy każdy uczy się, jak być dobrym i mądrym człowiekiem, otwartym i wrażliwym na bliźnich" - podkreślili.

"Dziękujemy również za przekazywanie dzieciom i młodzieży uniwersalnych wartości. Za naukę współdziałania i gotowości do wspierania innych ludzi. Właśnie dzięki rozwijaniu tych umiejętności i postaw kolejne pokolenia mają szansę spełnić odwieczne marzenie młodych - zmieniania świata na lepsze" - napisała para prezydencka.

Dodali, że matki przekazały swoim dzieciom życie, "by wspólnie cieszyć się jego pięknem i razem pokonywać trudności". "Życzymy, by towarzyszenie, wspieranie i prowadzenie młodych przez dzieciństwo i dorastanie ku dorosłości było dla Pań źródłem nieustannej satysfakcji i spełnienia. Wszystkim Mamom w dniu ich święta życzymy pomyślności we wszelkich przedsięwzięciach i sferach życia" - napisali prezydent i pierwsza dama.